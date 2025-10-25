Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Gemeni 27-31 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Gemeni 27-31 octombrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, formează aspecte importante: trigon cu Neptun, apoi opoziție cu Uranus, trecând totodată în semnul Săgetătorului.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 14:52
Horoscop săptămânal Gemeni 27-31 octombrie 2025 - Shutterstock

Asta aduce o combinație de inspirație și imprevizibil. Poți avea o revelație profesională, o idee de proiect sau un contact care îți deschide o ușă neașteptată. Marte trigon Jupiter îți oferă forța de a pune în practică ceea ce planifici, mai ales în parteneriate. Este o săptămână în care progresul vine din dialog sincer și cooperare.

BANI: Marte și Jupiter te ajută să-ți consolidezi poziția financiară. Poți primi o propunere de asociere sau un bonus de performanță. Mercur trigon Neptun îți oferă inspirație în negocieri, dar opoziția cu Uranus cere vigilență: o schimbare bruscă de condiții poate apărea din senin. Dacă ești liber profesionist, o colaborare online poate aduce rezultate rapide.

DRAGOSTE: Cu Mercur în Săgetător, relațiile capătă un ton mai direct și mai dinamic. Poți avea o conversație clarificatoare cu partenerul sau poți decide să schimbi regulile jocului. Opoziția cu Uranus poate aduce o reacție neașteptată de la celălalt. Marte trigon Jupiter, însă, restabilește dorința de cooperare. Pentru cei singuri, o întâlnire spontană într-un context profesional se poate transforma într-o poveste reală.

