În prag de Crăciun, un binefăcător misterios a schimbat viețile a zeci de familii într-un oraş din SUA

Cu câteva zile înainte de Crăciun, când gesturile mici pot schimba destine, un binefăcător misterios a reușit să aducă speranță și lacrimi de bucurie pentru zeci de familii modeste din Delaware.

În doar câteva minute, bărbatul a șters datoriile a 50 de familii, achitând aproape 8.000 de dolari, apoi s-a făcut nevăzut, lăsând în urmă doar uimire și bucurie. Gestul său nu a fost unul întâmplător, ci continuarea unei tradiții începute în urmă cu 25 de ani de mama sa, decedată între timp, scrie presa din State.

La doar o lună după ce fusese angajată ca vânzătoare, Shatyra Streeter, mamă singură din Wilmington, a fost chemată în biroul managerului magazinului. Inițial s-a gândit că ar putea fi în pericol de a-și pierde locul de muncă. În schimb, a primit unul dintre cele mai emoționante daruri din viața ei.

Managerul magazinului Brandywine Hundred, Devin Riley, i-a transmis că un străin achitase în mod anonim datoria de 110 dolari pentru cumpărături, haine și încălțăminte pentru fiica sa de 3 ani, Valerie. "A fost o adevărată binecuvântare", spune ea. "Un miracol de Crăciun".

"Sunt foarte norocos. Nu mai am nevoie de nimic în viață, dar sunt mulți oameni care au", a declarat binefăcătorul anonim. "De fiecare dată când aud sunetul tranzacției aprobate, am lacrimi în ochi. Știu că încă o persoană va avea un Crăciun mai bun".

Bărbatul păstrează și acum teancul gros de chitanțe din acea zi și l-a arătat jurnaliștilor în casa sa din Greenville, unde a acceptat să fie fotografiat doar dacă nu i se vede fața. El povesteşte că această iniţiativă în urmă cu mulţi ani, când mama sa a decis să plătească datoriile unei persoane necunoscute. Casierul, surprins, a sunat clientul pentru a confirma. "I-au spus: ‘Aveți un înger de Crăciun care v-a plătit cumpărăturile’", își amintește el. "A fost incredibil".

Așa s-a născut tradiția, pe care au continuat-o împreună an de an, până la moartea mamei sale, în urmă cu nouă ani. De atunci, bărbatul duce mai departe gestul singur, mărind suma cheltuită în fiecare an. În prezent, îl implică și pe fiul său adolescent. "Când vine Crăciunul, știe ce avem de făcut", spune tatăl, cu mândrie.

