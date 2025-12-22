Suntem cu gândul la masa de Crăciun dar ne uităm cu atenţie şi la buget. Românii care vor să facă economii vânează oferte speciale, nu puţine în această perioadă. De la produse alimentare, băuturi şi până la jucării, preţurile sunt chiar şi cu 50% mai mici faţă de zilele trecute. Şi cine nu a împodobit bradul are şanse acum la un pom de Crăciun mai ieftin.

Un kilogram de carne de porc s-a vândut azi cu doar 16 lei într-un lanţ de supermarketuri, faţă de 20 cât este în mod normal. Un cozonac se găseşte şi la 17 lei iar bananele, clementinele sau portocalele au avut scrise pe etichete preţul de 5 lei pe kilogram. Reduceri am găsit azi nu doar la produsele alimentare.

Reduceri de până la 50% la jucării

"Moş Crăciunul "întârziat" ar putea fi mai econom în acest an, asta pentru că sunt reduceri cu până la 50% la jucării. De exemplu, această păpuşă costă 46 de lei în loc de 100 de lei, iar acest camion pentru băieţi costă aproximativ 120 de lei, de la 230 de lei", transmite Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Stau mai bine ca în alţi ani! E prima oară când am avut timp să mă pregătesc! Multe legume verzi, multe legume exotice şi nişte chestii "periculoase" de porc!", a spus un cumpărător.

"Am cumpărat de toate, câte puţin din fiecare! Ne pregătim pentru masa de Crăciun cu tot ce trebuie - sarmale, caltaboşi, cârnaţi, cozonaci!", a adăugat o altă persoană.

Brazi de Crăciun, vânduți la preț redus

Şi brazii au fost la reducere. Ca să nu rămână cu ei, comercianţii au negociat fiecare pom de Crăciun.

"Ăştia-s naturali, doamnă, au miros pomii ăştia de Crăciun! Poţi să-i arunci, vezi 50 de lei bucata şi nu le mai trebuie...", a declarat un comerciant.

"Fii-mea decide, eu sunt doar cu partea financiară! Nu prea e ofertă generoasă anul ăsta, mai greu cu târguiala!", a precizat un client.

Şi supermarketurile online au mii de comenzi pe zi. Cumpărătorii vânează mai ales produse la ofertă.

Autoritățile verifică piața cărnii de porc

"Coşul mediu este în valoare de 1000 de lei, în creştere faţă de anul anterior. Promoţii există, plecând de la majoritatea categoriilor pe care clienţii le comandă în acest moment - de la vinuri, legume, fructe, citrice", a explicat Florin Şelaru, director supermarket online.

"Cererea este crescută la cozonaci, legume şi fructe proaspete, carne de porc, varză murată şi dulciurile destinate cadourilor. Carcasa de porc are 20% reducere sau chiar 30% la toţi cozonacii artizanali", a transmis Michael Kaiser, CEO supermarket online.

În această perioadă şi autorităţile supraveghează comerţul. Consiliul Concurenţei a început o anchetă legată de carnea de porc şi vrea să afle ce limitează accesul fermierilor români în marile lanţuri comerciale din România.

