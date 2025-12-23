Parlamentarii suveranişti se reunesc marţi pentru a decide dacă îl pot suspenda pe preşedintele Nicuşor Dan
Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers.
Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE - Întâi România.
El a menţionat că, pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor şi a precizat că ar putea apărea susţinători ai acestui demers şi din partea PSD, PNL şi USR.
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".
