Parlamentarii suveranişti se reunesc marţi pentru a decide dacă îl pot suspenda pe preşedintele Nicuşor Dan

Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 06:56
Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers.

Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE - Întâi România.

El a menţionat că, pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor şi a precizat că ar putea apărea susţinători ai acestui demers şi din partea PSD, PNL şi USR.

Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".

