Mai sunt doar trei zile până la Crăciun, iar în bucătăriile românilor este deja forfotă mare. Şi cum preparatele tradiționale devin, ca în fiecare an, vedetele mesei de sărbătoare, pentru cei care nu au timp să gătească, soluția vine la pachet. În județul Hunedoara, o tânără a ales să ducă mai departe gustul autentic al sărbătorilor şi a pregătit în propria gospodărie cârnați şi tobă, toate afumate cu lemn de fag, după rețete păstrate din generație în generație.

"Măcinăm carnea, după care adăugăm condimentele. Sare, piper, usturoi şi boia. Se malaxează, apoi se bagă în maţ şi apoi, la afumătoare", a declarat Bianca Maria Ţurcanu, producător local. Într-o bucătărie din localitatea Bârsău, judeţul Hunedoara, am găsit-o pe Bianca Maria, o tânără care a crescut cu gustul tradițional românesc. De câțiva ani însă, pregătește bunătățile pentru masa de Crăciun exact așa cum a învățat de la bunici, cu răbdare și respect pentru tradiție. Astăzi, reuşeşte să pună gustul copilăriei în farfuriile cât mai multor români.

Bucate făcute după rețetele bunicilor

"Am vrut să facem ceva pentru noi, să mâncăm cât mai sănătos, după care ne-am gândit să oferim şi altora ceea ce facem noi. Facem maioş de casă, caltaboş, un fel de aperitiv pe care noi îl numim gustare, tobă, cârnaţii de Sătărmâm, care este şi produs atestat traditional. Folosim ceapă, folosim usturoi, cimbru de casă şi multe condimente", a declarat Bianca Maria Ţurcanu, producător local. Nu doar carnea și condimentele sunt alese cu grijă, ci și felul în care sunt pregătite. Fiecare produs este afumat domol, cu lemn de fag, pentru a păstra aroma autentică și gustul desăvârșit.

"Maioşul noi îl facem din carne, ficat, ceapă călită, cimbru sare şi piper. Aici avem jumările pe care le facem în ceaun, la foc de lemn. În celălalt cazan am pentru tobă. Fierbei aici ciolane. Avem cap, avem carne", a declarat Bianca Maria Ţurcanu, producător local. Special pentru cei care nu au timp să gătească, bunătățile pregătite de ea au ajuns deja în toate colțurile ţării, şi nu numai.

"Avem clienți care vin de la Timișoara şi trec pe aici prin piaţă. Avem de la Sibiu, care trec prin piaţă. Mai sunt persoanele care vin şi pleacă din străinătate şi vin şi îţi cumpără de aici", a declarat Ioana Gabor, vânzătoare. Românii care vor să pună pe masa de Crăciun bucate făcute după rețetele bunicilor găsesc bunătăţile pregătite de tânără la standurile cu produse tradiționale din Deva.

