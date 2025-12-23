Daniel David a demisionat, după o discuţie cu premierul Ilie Bolojan. Fostul ministru a precizat că a amânat de mai multe ori această decizie.

Demisia a fost aprobată şi a venit după mai multe discuţii cu premierul, inclusiv pe tema bugetului pentru anul 2026. Daniel David a explicat că este corect ca bugetul să fie negociat de ministrul care se ocupă de acest portofoliu şi a subliniat că nu are ambiţii politice în viitor. În mesajul său, Daniel David afirmă că măsurile de austeritate au dus ţara pe o direcţie stabilă şi că nu mai există riscul suspendării fondurilor europene. Totodată, spune că lasă viitorului ministru posibilitatea de a închide disputele legate de programa de Limbă Română pentru clasa IX, un subiect intens discutat în ultimul an. Înainte de demisie, Guvernul a decis suspendarea temporară a intedicţiei cumulului pensie – salariu în educaţie, pentru a evita plecarea profesorilor pensionari, într-un sistem care deja se confruntă cu lipsa cadrelor didactice. După plecarea din funcţie, Daniel David va reveni ca rector al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar unul din numele luate în calcul pentru a ocupa poziţia de ministru al Educaţiei este Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi consilier onorific pe probleme de educaţie al premierului Ilie Bolojan. Momentul demisiei este unul simbolic, spune fostul ministru, pentru că se împlineşte exact un an de la numirea sa la conducerea Educaţiei.

Mesajul lui David

Daniel David a publicat şi un mesaj "la sfârşit de mandat" în care a menţionat fapul că i-a solicitat lui Ilie Bolojan eliberarea din funcția de ministru.

"Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitaţia de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deşi demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, aşa cum a fost şi colaborarea noastră", a transmis Daniel David.

Acesta a mulţumit premierului Ilie Bolojan şi preşedintelui Nicuşor Dan pentru susţinere.

