Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter îți oferă energie și curaj pentru a face ordine în viața profesională. Poți finaliza o etapă dificilă sau poți încheia o colaborare care te limita. 

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 14:51
Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025 - Shutterstock

Este o perioadă a clarificărilor și a maturității. Mercur în trigon cu Neptun aduce inspirație și soluții practice pentru o problemă care părea blocată. Când Mercur intră în Săgetător, atenția se mută către finanțele comune și deciziile legate de investiții. Opoziția cu Uranus poate aduce tensiuni legate de control sau de împărțirea banilor cu o altă persoană.

BANI: Săptămâna este activă financiar. Marte și Jupiter pot aduce o propunere de colaborare profitabilă sau o rezolvare a unei datorii. Mercur în Săgetător însă te face impulsiv: nu semna acte fără consultare. Opoziția cu Uranus poate aduce o cheltuială neașteptată, poate legată de reparații sau sănătate. Dacă ești atent, o poți transforma într-o investiție strategică.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun îți aduce empatie și dorința de apropiere. Poți relua o conversație delicată cu partenerul și poți repara o rană veche. Mercur în Săgetător aduce pasiune și deschidere către sinceritate totală. Totuși, opoziția cu Uranus poate genera o discuție aprinsă, mai ales dacă au existat secrete. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate schimba prioritățile emoționale.

Articolul continuă după reclamă

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

horoscop saptamanal taur horoscop bani
Înapoi la Homepage
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025