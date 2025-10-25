Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025 . Marte trigon Jupiter îți oferă energie și curaj pentru a face ordine în viața profesională. Poți finaliza o etapă dificilă sau poți încheia o colaborare care te limita.

Este o perioadă a clarificărilor și a maturității. Mercur în trigon cu Neptun aduce inspirație și soluții practice pentru o problemă care părea blocată. Când Mercur intră în Săgetător, atenția se mută către finanțele comune și deciziile legate de investiții. Opoziția cu Uranus poate aduce tensiuni legate de control sau de împărțirea banilor cu o altă persoană.

BANI: Săptămâna este activă financiar. Marte și Jupiter pot aduce o propunere de colaborare profitabilă sau o rezolvare a unei datorii. Mercur în Săgetător însă te face impulsiv: nu semna acte fără consultare. Opoziția cu Uranus poate aduce o cheltuială neașteptată, poate legată de reparații sau sănătate. Dacă ești atent, o poți transforma într-o investiție strategică.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun îți aduce empatie și dorința de apropiere. Poți relua o conversație delicată cu partenerul și poți repara o rană veche. Mercur în Săgetător aduce pasiune și deschidere către sinceritate totală. Totuși, opoziția cu Uranus poate genera o discuție aprinsă, mai ales dacă au existat secrete. Dacă ești singur, o întâlnire neașteptată îți poate schimba prioritățile emoționale.

