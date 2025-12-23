Antena Meniu Search
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. MApN a emis Ro-Alert

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți, două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia. A fost emis mesaj Ro-Alert în Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 09:45
Au fost noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în noaptea de luni spre marți.

La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

La ora 01.26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin Ro-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit MApN, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15.

