Horoscop săptămânal Gemeni 7-11 septembrie 2026. Uranus care retrogradează în Gemeni, chiar pe semnul tău, îți aduce o încetinire benefică a schimbărilor bruște din ultima vreme, dându-ți ocazia să asimilezi transformările prin care ai trecut.

În paralel, evenimentul astral reprezentat de Luna Nouă în Fecioară deschide un nou capitol în cămin, fiind momentul oportun pentru curățenie generală, reparații casnice sau discuții așezate cu rudele. Ritmul tău social este revitalizat când Mercur trece în Balanță, aducându-ți o stare de spirit optimistă, poftă de flirt și inspirație intelectuală. Totuși, când Venus intră în Scorpion, sarcinile cotidiene și starea fizică cer o disciplină strictă pentru a evita oboseala.

BANI: Pe plan profesional, săptămâna îți oferă un bun prilej de stabilizare. Faza de Luna Nouă în Fecioară te ajută să iei decizii înțelepte privind administrarea unor proprietăți sau achiziția unor bunuri utile pentru casă la prețuri rezonabile. Creativitatea ta atinge cote excelente odată ce Mercur trece în Balanță, ajutându-te să prezinți propuneri atractive în fața partenerilor și să atragi colaborări profitabile prin idei originale. Când Venus intră în Scorpion, este recomandat să eviți micile tensiuni de la birou legate de împărțirea sarcinilor de lucru. Menține o atitudine corectă față de colegi și concentrează-te pe finalizarea la termen a proiectelor asumate.

DRAGOSTE: Viața amoroasă capătă o culoare deosebită datorită tranzitului prin care Mercur trece în Balanță. Devii extrem de cuceritor, găsești cuvintele potrivite în orice situație și readuci zâmbetul pe buzele partenerului de cuplu prin gesturi pline de atenție. Dacă ești singur, schimburile de mesaje pe teme artistice sau culturale pot deschide calea către o idilă promițătoare. În același timp, atmosfera din familie beneficiază de limpezimea adusă de Luna Nouă în Fecioară, facilitând iertarea unor greșeli mai vechi. Fii atent doar la finalul săptămânii, când oboseala acumulată te poate face mai puțin receptiv la nevoile afective ale celui drag.