Horoscop săptămânal Leu 1-5 decembrie 2025. Mercur în trigon cu Jupiter îți poate aduce o invitație într-un proiect nou, un mesaj din partea unui grup profesional sau propunerea de a participa la o întâlnire importantă.

Poți primi o recomandare, un telefon de la cineva cu influență sau un sprijin într-o situație în care aveai nevoie de validare. Venus în sextil cu Pluto îți activează zona responsabilităților și a rutinei. Se poate schimba programul de lucru, pot apărea sarcini noi sau se poate clarifica o tensiune cu un coleg. Luna Plină în Gemeni îți aduce o concluzie într-un proiect colectiv: poate fi o decizie legată de rolul tău într-un grup, finalizarea unei colaborări sau închiderea unui obiectiv comun. Poți decide să te retragi dintr-o comunitate sau să te implici mai serios într-o alta.

BANI: În sectorul financiar, Mercur în trigon cu Jupiter îți aduce vești bune prin intermediul unui proiect colectiv. Este posibil să apară o oportunitate de colaborare care să implice un câștig suplimentar sau un avantaj material. Venus în sextil cu Pluto te ajută să rezolvi o problemă legată de programul de lucru: poți obține o redistribuire, o sarcină mai eficientă sau o clarificare privind un beneficiu de la locul de muncă. Luna Plină în Gemeni poate scoate la lumină o sumă datorată, un comision neplătit sau o plată legată de un proiect la care ai contribuit..

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto activează dinamica zilnică în cuplu. Pot apărea discuții legate de împărțirea obligațiilor, timpul petrecut împreună sau ritmul relației. Luna Plină în Gemeni aduce clarificări prin intermediul unui prieten: o informație, un sfat sau o conversație care îți oferă o perspectivă nouă asupra unei situații afective. Cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context social sau prin intermediul unui prieten. Dacă ești într-o relație stabilă, poți decide împreună cu partenerul reorganizarea unei responsabilități sau luarea unei decizii legate de programul vostru.

