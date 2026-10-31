Horoscop săptămânal Leu 2-6 noiembrie 2026. Ești fără îndoială figura centrală a acestei perioade, beneficiind de un val mare de vitalitate, carismă și autoritate personală.

Evenimentul astral major prin care Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu se produce în semnul tău, insuflându-ți o energie de lider de neoprit, spirit de inițiativă și dorința de a cuceri noi culmi. În paralel, fuziunea dintre Soare și Mercur în Scorpion te îndeamnă să acorzi atenție rădăcinilor tale, facilitând rezolvarea unor secrete de familie sau chestiuni legate de spațiul în care locuiești. Aspectul Venus sextil Jupiter îți conferă eleganță în vorbire și o abilitate diplomatică în schimburile zilnice de idei.

BANI: În plan profesional, te bucuri de un magnetism rar care îți deschide uși importante. Prezența Lunii alături de Marte și Jupiter în zodia ta te determină să demarezi proiecte curajoase, să negociezi de pe o poziție de forță și să atragi susținerea unor parteneri. Ai grijă însă să nu iei decizii financiare pripite ghidate exclusiv de vanitate. În privința patrimoniului, Soare conjuncție Mercur în Scorpion îți oferă luciditate chirurgicală pentru analiza actelor de proprietate și negocierea unor contracte de închiriere sau renovare. Comunicarea comercială este susținută armonios de aspectul Venus sextil Jupiter.

DRAGOSTE: Radiezi strălucire și pasiune prin toți porii, atrăgând privirile oriunde mergi. Cu Luna, Marte și Jupiter pe semnul tău, trăirile amoroase sunt intense, generoase și teatrale, însă ai grijă să nu îți eclipsezi partenerul prin autoritarism excesiv. În cămin, conversațiile profunde facilitate de conjuncția Soarelui cu Mercur în Scorpion vă ajută să clarificați chestiuni delicate nespuse, dizolvând barierele emoționale. Grație aspectului Venus sextil Jupiter, dialogul este cald, plin de complimente sincere și acorduri armonioase, aducând o stare de bine și împlinire afectivă în viața de cuplu.