Horoscop săptămânal Leu 27-31 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Leu 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter aduce elan și dorință de expansiune. Poți primi o veste bună despre o colaborare sau poți decide să te înscrii într-un proiect care implică vizibilitate. 

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 14:59
Horoscop săptămânal Leu 27-31 octombrie 2025 - Shutterstock

Mercur trigon Neptun te ajută să vezi clar intențiile ascunse din jurul tău. Când Mercur intră în Săgetător, apare dorința de libertate și creativitate. Totuși, opoziția cu Uranus poate aduce un moment tensionat la locul de muncă, unde cineva îți contestă autoritatea.

BANI: Marte și Jupiter pot aduce câștiguri rapide, dar condiționate de efort. Poți semna un contract scurt, dar profitabil, sau poți negocia un comision mai bun. Mercur trigon Neptun îți oferă intuiție excelentă pentru investiții, dar Uranus te avertizează să eviți riscurile mari. E momentul potrivit pentru a regla o datorie sau pentru a cere ajutor financiar dintr-o sursă oficială.

DRAGOSTE: Mercur în Săgetător îți aduce chef de flirt și deschidere spre experiențe noi. Poți cunoaște o persoană cu care simți o conexiune imediată. Totuși, opoziția cu Uranus poate complica lucrurile prin diferențe de ritm sau așteptări. Marte trigon Jupiter aduce pasiune autentică: săptămâna poate aduce o întâlnire memorabilă sau o decizie clară privind viitorul unei relații existente.

