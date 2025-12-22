Mai cresc taxele în 2026? Condiţia pe care o pune premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că taxele nu vor mai creşte în 2026 dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează măsurile stabilite la nivelul coaliţiei şi dacă aceste măsuri sunt dublate de disciplină bugetară. El a subliniat că pe lângă reducerea deficitului, este important ca România să ajungă să se împrumute mai puţin prin creşterea veniturilor la buget.

El a răspuns astfel, întrebat dacă îşi va păstra promisiunea, potrivit căreia taxele nu vor mai creşte anul viitor.

"Dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci, aşa cum am constatat în această lună... la sfârşitul lunii noiembrie am avut un deficit care ne garantează că la final de decembrie respectăm ţinta de 8,4%. Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, aşa cum am anunţat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranţă, anul viitor nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe.

Dacă nu facem acest lucru şi nu trebuie să ne ascundem asta, ceea ce am făcut anul acesta, practic am scos România dintr-o fundătură, înseamnă că în loc să ne ducem într-o direcţie normală, mai devreme sau mai târziu vom ajunge din nou ca aceste datorii, ca cheltuielile mari pe care le avem din nou să doboare veniturile şi să ajungem din nou într-o asemenea situaţie", a afirmat şeful Executivului într-o emisiune la Antena 3 CNN.

Bolojan: România trebuie să ajungă să se împrumute mai puţin prin creşterea veniturilor la buget

Pe lângă reducerea deficitului, a punctat el, este important ca România să ajungă să se împrumute mai puţin prin creşterea veniturilor la buget.

"Ceea ce trebuie să facem pe termen scurt nu este doar ideea de a ne reduce deficitul, care este o ţintă care nu le spune nimic oamenilor şi nu îi interesează. În fapt, noi trebuie să ne împrumutăm în continuare, pentru că această diferenţă dintre cheltuieli, care sunt mai mari decât veniturile, trebuie acoperită prin împrumuturi. Cât timp nu scădem această diferenţă, să ne împrumutăm mai puţin, plătim în primul rând mult şi, în al doilea rând, avem dobânzi scumpe.

În momentul în care România este o ţară care este predictibilă, adică dacă stabileşti o ţintă de deficit, o şi atinge la final de an, ne scad dobânzile şi scăzând volumul de credite şi scăzând dobânzile. E un efect dublu care ne permite ca banii economisiţi să-i ducem în investiţii, să-i ducem în dezvoltare, să indexăm salarii şi pensii în mod real. Asta trebuie să facem. Dacă respectăm aceste lucruri, sunt convins că traiectoria de anul următor este bună şi nu se mai pune problema unor creşteri de taxe", a explicat Ilie Bolojan.

