Ministrul Educaţiei, Daniel David, ar fi avut o discuţie luni seară cu premierul Ilie Bolojan în care ar fi discutat despre demisie. El ar putea avea mâine o discuţie cu premierul pe marginea alocării bugetare pentru Educaţie în anul 2026. Însă, dacă acesta nu va fi mulţumit de rezultatul deciziei, David ar putea merge înainte cu demisia, susţin surse Observator. 

Ministrul a refuzat să mai facă reduceri de fonduri de la Educaţie, aşa cum a solicitat premierul tuturor ministerelor şi tuturor domeniilor. De altfel, în repetate rânduri, ministrul a explicat că Educaţia şi Cercetarea au redus fonduri în primul val al măsurilor luate pentru reducerea deficitului şi nu va accepta noi tăieri.

Întrebat, duminică seară, la o emisiune televizată, dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, Daniel David a afirmat că este "un lucru la care se gândeşte în aceste zile".

Ministrul preciza că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori.

Mesajul lui David: A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție

Daniel David a publicat şi un mesaj "la sfârşit de mandat" în care a menţionat fapul că i-a solicitat lui Ilie Bolojan eliberarea din funcția de ministru. 

"Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitaţia de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deşi demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, aşa cum a fost şi colaborarea noastră", a transmis Daniel David.

Acesta a mulţumit premierului Ilie Bolojan şi preşedintelui Nicuşor Dan pentru susţinere. 

daniel david ministrul educatiei ministerul educatiei ilie bolojan
