Vremea de mâine 23 decembrie. Temperaturi mai calde decât normalul înainte de Ajun. Maxime între 0 și 9°C

Vremea de mâine 23 decembrie în Bucureşti

La Cluj-Napoca, vremea va fi similară celei din ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 5 grade, iar precipitațiile nu sunt așteptate.

Vremea de mâine 23 decembrie la munte

La munte, cerul va fi temporar noros, iar în regiunile extracarpatice nebulozitatea va fi mai persistentă. Pe parcursul zilei, se vor semnala precipitații slabe, mixte local în Moldova și pe suprafețe restrânse în zona montană. Izolat, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, sunt posibile ploi sau burniță. Noaptea, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare și lapoviță, pe arii extinse în Moldova și în zonele montane. Pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai ridicată în nord-est și la munte, se va forma polei sau ghețuș.