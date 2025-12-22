Vremea de mâine 23 decembrie. Temperaturi mai calde decât normalul înainte de Ajun. Maxime între 0 și 9°C
Vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei, însă va fi marcată de cer noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Ploile, burnița și precipitațiile mixte vor fi prezente pe arii restrânse, iar la munte și în nord-est există risc de lapoviță, ninsoare și polei. Vântul va avea unele intensificări, iar ceața va reduce vizibilitatea pe alocuri.
La noapte, în sudul, estul și centrul țării, cerul va fi acoperit de nebulozitate joasă stratiformă persistentă. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros. Sunt așteptate ploi slabe sau burniță, pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Moldova, iar izolat și în celelalte regiuni. La munte și în nord-est, trecător și pe suprafețe mici, vor fi posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, cu risc crescut de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 40…45 km/h, iar la munte, izolat, 55..60 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -5 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral și în sudul Banatului. Pe alocuri, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 23 decembrie în ţară
Vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, se vor semnala precipitații slabe, mixte local în Moldova și pe arii restrânse la munte. Izolat, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, vor fi ploi sau burniță. Noaptea, precipitațiile se vor extinde: vor predomina ninsorile și lapovița în Moldova și la munte, în timp ce în Muntenia vor fi mai ales ploi, iar pe arii restrânse în Oltenia și izolat în Banat sunt posibile ploi. În Dobrogea vor fi ploi pe alocuri, iar izolat în Transilvania se vor semnala precipitații mixte. Pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte, se va forma polei sau ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, iar în a doua parte a intervalului local în sudul țării și izolat în nord-vest și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade, iar minimele se vor situa între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în Dobrogea și în sudul Banatului, unde pot ajunge până la 6 grade. Pe alocuri, în special la începutul zilei, va fi ceață.
Vremea de mâine 23 decembrie în Bucureşti şi Cluj
În Capitală, vremea va fi închisă, însă valorile termice se vor menține ușor peste mediile obișnuite pentru această perioadă. Temporar, pe parcursul zilei, vor fi condiții de burniță, iar noaptea sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări mai ales în a doua parte a nopții, când rafalele pot atinge 35…45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 5 grade, iar minima se va încadra între 1 și 3 grade.
La Cluj-Napoca, vremea va fi similară celei din ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 5 grade, iar precipitațiile nu sunt așteptate.
Vremea de mâine 23 decembrie la munte
La munte, cerul va fi temporar noros, iar în regiunile extracarpatice nebulozitatea va fi mai persistentă. Pe parcursul zilei, se vor semnala precipitații slabe, mixte local în Moldova și pe suprafețe restrânse în zona montană. Izolat, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, sunt posibile ploi sau burniță. Noaptea, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare și lapoviță, pe arii extinse în Moldova și în zonele montane. Pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai ridicată în nord-est și la munte, se va forma polei sau ghețuș.
