Spiritul sărbătorilor a cuprins întreaga planetă, iar tradițiile sunt pe cât de diverse, pe atât de spectaculoase. La Nisa, sute de oameni au sfidat frigul și au sărit în apele Mediteranei, în timp ce la Madrid, Crăciunul a devenit o lecție de solidaritate. Peste 10.000 de oameni au alergat kilometri întregi pentru Crucea Roşie. De un strop de bucurie au avut parte şi copiii cu nevoi speciale de la un centru din Chicago, unde Moş Crăciun le-a făcut o vizită şi le-a ascultat lista de dorinţe.

Peste 400 de oameni au participat la Nisa la tradiţionala baie în Marea Mediterană. Temperatura apei a fost de 16 grade, iar în aer au fost 13 grade.

"Am reuşit, am reuşit! E grozav, o să mai încerc.", a spus un bărbat.

Pentru localnici, evenimentul nu este doar un prilej pentru distracţie, ci o cură pentru sănătate.

"E ziua mea de naştere, împlinesc 77 de ani. E cel mai bun medicament pe care poţi să-l iei.", a declarat un bărbat din Nisa.

Reporter: Acesta este secretul dumneavoastră pentru tinereţe?

Bărbat: Da, acesta este.

Înotul de Crăciun are o istorie de aproape 80 de ani. Aşa cum cere tradiţia, după baie, primăria le oferă participanţilor băuturi calde şi gustări tradiţionale.

La Madrid, peste 10.000 de oameni costumaţi au alergat aproape cinci kilometri cu scopul de a strânge bani pentru Crucea Roşie.

"După cum vedeţi, nici măcar ploaia nu i-a făcut pe oameni să rămână acasă. Oameni care sunt dornici să se bucure de Crăciun şi sport.", a spus un bărbat din Madrid.

Evenimentul este la a 14-a ediţie. Anual, fiecare participant plăteşte o taxă simbolică de un euro.

Magia Crăciunului a adus un strop de bucurie şi pentru 40 de copii cu dizabilităţi de la un centru din Chicago. Moșul și-a notat cu atenție fiecare dorință.

"Este grozav, este cel mai bun program din tot oraşul Chicago. Fiica mea este foarte fericită.", a declarat un bărbat din SUA.

"Vezi toate problemele din lume, problemele locale şi, apoi, te întorci aici şi vezi feţele acestor copii care te fac să simţi spiritul Crăciunului.", a spus o femeie din SUA.

Îmbrăcat în costumul său tradiţional şi cu un sac plin de cadouri, Moş Crăciun a navigat cu barca şi pe fluviul Amazon din Brazilia. Peste 700 de copii din comunităţi sărace au primit daruri.

"Ceea ce este cu adevărat frumos este atunci când ajungem într-o comunitate unde nu ne cunoaște nimeni și aducem magia Crăciunului copiilor care nu au jucării, ceva cu care să se poată juca.", a spus un bărbat din Brazilia.

Iar La grădina zoologică din Berlin, locatarii au primit vizita îngrijitorilor deghizați în elfi, care le-au oferit gustări delicioase.

