Bolojan exclude suspendarea președintelui. Reacţie la "ştirile pe surse" despre căderea Guvernului: "Folclor"

Premierul Ilie Bolojan exclude scenariul suspendării președintelui și respinge zvonurile privind o posibilă cădere a Guvernului. Șeful Executivului susține că astfel de informații sunt "folclor" și avertizează că instabilitatea politică ar afecta direct încrederea externă și costurile de finanțare ale României.

"Domnul preşedinte a făcut referire la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepţia din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum, va clarifica domnul președinte. Dânsul, spre deosebire, de exemplu, de Guvern, în calitate de preşedinte al României, participă şi conduce şedinţele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în aşa fel încât să se vadă care sunt abordările", a declarat premierul Ilie Bolojan, luni seară, la Antena 3 CNN .

Suspendarea președintelui, exclusă de premier

Întrebat dacă se poate ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pe care-l anunţă Opoziţia, premierul Ilie Bolojan a afirmat: "Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din bluff-urile pe care ei le fac, aşa cum au făcut şi astăzi aceste moţiuni şi cum au făcut zilele trecute".

Premierul crede că, în situaţia în care se găseşte România - cu o instabilitate puternică la graniţe, cu probleme de deficit bugetar important – "stabilitatea instituţiilor de stat este un element important".

Impactul stabilității politice asupra economiei

"De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România, depinde rating-ul ţării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim", a precizat premierul.

Referindu-se la stabilitate, premierul a vorbit despre "ştirile pe surse" care anunţă zilnic că o să cadă Guvernul.

"Auzim zilnic şi aflăm de multe ori despre noi lucruri pe care nu le ştim. Acest tip de folclor, de ştiri pe surse, iertaţi-mă, este unul din lucrurile care am observat că funcţionează, dar cred că trebuie să fim atenţi la aceste lucruri şi să luăm doar ceea ce într-adevăr are un fundament", a adăugat premierul.

Guvernul Bolojan a supravieţuit mai multor moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, cea mai recentă fiind respinsă în 15 decembrie.

