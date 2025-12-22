Ilie Bolojan: Primăria Capitalei este într-o situație bugetară gravă. Fără reforme, nu vin bani de la Guvern

Premierul Ilie Bolojan avertizează că Bucureștiul se află într-o situație bugetară gravă, marcată de datorii în lanț și de o subfinanțare cronică a Primăriei Generale. Invitat la Antena 3 CNN, şeful Guvernului a transmis că un eventual sprijin financiar va fi condiționat de reforme și critică politicile din ultimii ani, care, în opinia sa, nu au stimulat performanța administrațiilor locale.

Bolojan a spus: "Bucureștiul, din punct de vedere bugetar, Primăria Generală, este într-o situație gravă, aceasta este realitatea. Asta înseamnă că au niște datorii foarte mari, atât Primăria către operatorii principali, cel de termoficare și cel de transport în comun, dar și acești operatori către alții. Cei de la termoficare către Elcen, către cei care le livrează aburul, iar cei de la societatea de transport, de la STB, către bugetul de stat, către ANAF, unde au niște eșalonări pe care, dacă nu le achită, practic pierderile sunt mult mai mari".

Subfinanțare cronică, pe fondul deciziilor din ultimii ani

Premierul a explicat că situația arată o subfinanțare cronică a Primăriei Generale a Capitalei din cauza deciziilor luate în ultimii 3-4-5 ani. Primăria generală, care avea o cotă de peste jumătate din impozitele colectate pentru București, a pierdut în fiecare an sume de bani, ajungând la aproximativ 40%, fiecare procent însemnând poate 100 de milioane de lei.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă Guvernul va ajuta Primăria Generală cu bani, premierul a răspuns: "Îl ajutăm cu finanțări în condiții în care și Primăria Generală face reformele necesare. Dacă nu există această condiționare, gândiți-vă că mâine o să vină o altă primărie din România mai mică, care are și ea problemele ei și o să ne spună vrem și noi resurse".

Bolojan a criticat politicile guvernamentale din ultimii ani care nu au stimulat performanța administrațiilor locale.

Critici la adresa politicilor care nu stimulează performanța locală

"Din păcate, guvernele noastre au făcut niște lucruri față de administrație care n-au stimulat performanța. Au încurajat, iertați-mă, în multe locuri statul cu mâna întinsă la guvern", a declarat premierul.

El a dat exemple de alocări greșite: localități cu stadioane impecabile fără activitate sportivă, în timp ce altele cu performanță sportivă nu au stadioane sau școli reabilitate în localități fără copii.

Referitor la creșterea impozitelor pe proprietate de la 1 ianuarie, Bolojan a explicat: "Ar fi anormal să creștem aceste impozite și să nu punem o presiune pe administrație să-și reducă cheltuielile de funcționare. Această creștere de impozite, care este venit la autoritățile locale, în loc să se ducă în cofinanțarea investițiilor, s-ar duce în cheltuieli aiurea și cetățenii, pe bună dreptate, sunt nemulțumiți".

Cum pot fi convinși cetățenii să accepte taxe mai mari

Premierul a subliniat că dacă cetățenilor li se demonstrează că banii contribuiți în plus înseamnă un drum asfaltat, o canalizare, o rețea de gaz, o localitate mai curată sau o școală mai bună, oamenii înțeleg și acceptă.

Despre decizia privind puntea de Crăciun pentru bugetari, Bolojan a explicat: "Am avut o discuție la nivel de guvern, da, dacă o anumită dată trebuie transformată într-o zi liberă, trebuie să facem o recuperare într-o zi anume. Ideea asta că vom recupera fiecare când poate, este una incorectă, pentru că știu din experiența mea personală, că în general în foarte puține locuri se recuperă efectiv".

