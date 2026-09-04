Horoscop săptămânal Leu 7-11 septembrie 2026. Primele zile din săptămână te provoacă să îți revizuiești cercul social și să pui o ordine strictă în prioritățile materiale. retrogradează în Gemeni și temperează evenimentele imprevizibile din grupul de prieteni și te ajută să vezi clar pe cine te poți baza cu adevărat.

Luna Nouă în Fecioară aduce un început binevenit în sectorul veniturilor tale, oferindu-ți luciditate pentru a-ți evalua talentele la justa lor valoare. Comunicarea devine fluidă și plăcută odată ce Mercur trece în Balanță, sporindu-ți abilitatea de a purta discuții calme cu vecinii și frații. Totuși, intrarea lui Venus în Scorpion la sfârșitul săptămânii poate aduce o atmosferă încărcată de trăiri intense în familie, cerând discreție și toleranță în spațiul casnic.

BANI: Sectorul financiar este vedeta incontestabilă a acestui început de lună. Grație fenomenului de Luna Nouă în Fecioară, ai oportunitatea de a deschide o nouă cale de câștig, de a renegocia un salariu sau de a găsi soluții extrem de practice pentru reducerea cheltuielilor inutile. Ești chibzuit și eficient. De asemenea, trecerea lui Mercur în Balanță te ajută să susții negocieri de vânzare fără cusur și să semnezi acorduri sigure. Când Venus intră în Scorpion, evită să iei decizii impulsive privind cumpărarea unor bunuri de lux pentru casă doar din dorința de a impresiona rudele; alege funcționalitatea în detrimentul opulenței.

DRAGOSTE: În plan emoțional, atmosfera cunoaște o deplasare dinspre dialogul relaxat către o intimitate profundă. Mercur în Balanță îți oferă cuvintele potrivite pentru a dezamorsa micile neînțelegeri cu persoana iubită și pentru a planifica activități plăcute în mediul apropiat. Spre finalul săptămânii, tranzitul prin care Venus intră în Scorpion aduce la lumină chestiuni de familie nespuse. Pot apărea momente în care ai nevoie de izolarea oferită de propriul cămin alături de partener, departe de ochii curioșilor. Păstrează armonia în cuplu oferindu-i celuilalt spațiu emoțional și refuzând să transformi micile nemulțumiri casnice în drame de orgoliu.