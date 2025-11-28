Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Peşti 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Peşti 1-5 decembrie 2025. Pentru tine, săptămâna activă este cea în care zona familiei și a responsabilităților domestice devine centrală.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 12:43
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Peşti 1-5 decembrie 2025 - Shutterstock

Luna Plină în Gemeni poate aduce o discuție majoră cu un membru al familiei, o decizie legată de locuință sau finalizarea unui proiect domestic. Poți rezolva o problemă legată de spațiu, documente, acte sau organizare. Mercur în trigon cu Jupiter îți aduce sprijin profesional: un superior te poate susține într-o decizie, poți primi clarificări legate de un proiect sau poți beneficia de o aprobare importantă. Venus în sextil cu Pluto activează zona prieteniilor: poți avea o discuție profundă cu un prieten, poți primi un sfat important sau poți descoperi o informație utilă în plan personal.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter îți oferă posibilitatea de a avansa profesional, ceea ce se poate traduce financiar într-o creștere viitoare sau într-o confirmare oficială. Poți avea discuții legate de salariu, de condițiile unei colaborări sau de bugetul unui proiect. Venus în sextil cu Pluto poate aduce un sprijin financiar prin intermediul unui prieten sau al unei recomandări. Luna Plină poate marca o cheltuială legată de casă, reparații, acte sau organizare.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți intensifică relațiile sociale și poate aduce o conexiune emoțională prin intermediul unui prieten. Poți avea o discuție sinceră cu cineva despre un subiect pe care îl evitați. Luna Plină poate scoate la lumină o tensiune emoțională legată de familie și modul în care aceasta influențează relația. Cei singuri pot întâlni o persoană într-un context social sau pot primi un mesaj care le schimbă o perspectivă romantică.

