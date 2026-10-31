Horoscop săptămânal Pești 2-6 noiembrie 2026. Săptămâna îți cere o îmbinare armonioasă între rigoarea muncii zilnice și aspirațiile spirituale elevate. Formarea aspectului prin care Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți mobilizează forța de muncă la birou, oferindu-ți vitalitate și eficiență pentru rezolvarea unor sarcini solicitante.

În același timp, Soare conjuncție Mercur în Scorpion îți deschide mintea către înțelepciune, călătorii, studii aprofundate și clarificarea unor dileme filozofice sau juridice. Gestionarea resurselor partajate beneficiază de protecție și echilibru sub influența armonioasă a aspectului Venus sextil Jupiter.

BANI: La locul de muncă, randamentul tău este la cel mai înalt nivel. Cu Luna, Marte și Jupiter unite în sectorul sarcinilor de rutină, finalizezi cu viteză proiecte grele, optimizezi activitatea subalternilor și poți primi sarcini de coordonare remunerate excelent; ai grijă doar să nu te epuizezi fizic. În planul finanțelor partajate sau al creditelor, configurația Venus sextil Jupiter aduce facilități fiscale avantajoase, aprobarea unei refinanțări sau încasarea unor fonduri deținute la comun. Contractele la distanță sau tranzacțiile academice sunt favorizate direct de Soare conjuncție Mercur în Scorpion.

DRAGOSTE: În plan sentimental, împărtășirea acelorași idealuri superioare de viață aduce o apropiere magică între tine și partener. Conversațiile elevate stimulate de fuziunea Soarelui cu Mercur în Scorpion vă apropie, lămurind orice neînțelegere de principiu. În viața de zi cu zi, sprijinul practic oferit cu generozitate în gospodărie sub impulsul conjuncției din Leu întărește armonia căminului. Aspectul Venus sextil Jupiter asigură o intimitate caldă, plină de devotament și încredere profundă în dormitor, dizolvând grijile și oferindu-vă un sentiment durabil de liniște în doi.