Horoscop săptămânal Rac 7-11 septembrie 2026. Faptul că Uranus retrogradează în Gemeni îți calmează frământările și reduce considerabil stările de anxietate provocate de lucruri pe care nu le poți controla.

Luna Nouă în Fecioară îți aduce o energie proaspătă în modul de comunicare, sprijinind învățarea practică, rezolvarea actelor restante și întâlnirile utile cu oameni apropiați. În a doua parte a intervalului, Mercur trece în Balanță și îți mută atenția asupra spațiului de locuit, ajutându-te să aduci armonie în discuțiile cu părinții. În plus, momentul în care Venus intră în Scorpion aprinde flacăra pasiunii și a bucuriei de a trăi, oferindu-ți un magnetism aparte și chef de viață.

BANI: În plan material și administrativ, evenimentul marcat de Luna Nouă în Fecioară este ideal pentru a definitiva tranzacții comerciale sau pentru a repara echipamente de comunicație. Ești foarte atent la detalii și nu lași nicio clauză neverificată. Odată ce Mercur trece în Balanță, devine mai ușor să negociezi prețul unor servicii pentru locuință sau să stabilești bugete corecte pentru reparații casnice alături de familie. Când Venus intră în Scorpion, poți fi tentat să investești sume de bani în activități recreative sau plăceri personale. Fă aceste cheltuieli cu măsură, fără să îți periclitezi economiile de rezervă.

DRAGOSTE: Sectorul iubirii se luminează spectaculos spre sfârșitul săptămânii. Deși comunicarea din cămin este deja îmbunătățită de tranzitul lui Mercur în Balanță, adevărata magie apare când Venus intră în Scorpion. Dacă ești singur, radiezi un farmec profund care atrage persoane dornice de conexiuni autentice și intense. În relația stabilă, pasiunea se reaprinde cu forță, lăsând la o parte grijile cotidiene. Partenerul va aprecia enorm atenția pe care i-o acorzi și disponibilitatea ta de a împărtăși trăiri profunde. Evită doar micile accese de suspiciune și bucură-te din plin de această etapă de apropiere sufletească.