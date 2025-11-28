Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Săgetător 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Săgetător 1-5 decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni activează direct sectorul parteneriatelor. Poți avea o discuție categorică cu o persoană apropiată, poți încheia o colaborare care nu mai funcționa sau poți clarifica statutul unei relații în care existau incertitudini.

de Redactia Observator

28.11.2025
Mercur în trigon cu Jupiter îți oferă mobilitate mentală și abilitatea de a lua decizii rapide legate de pașii pe care vrei să îi urmezi în următoarea perioadă. O conversație cu cineva din familie sau un mentor poate deschide o perspectivă pe care nu ai văzut-o până acum. Venus în sextil cu Pluto aduce schimbări fine, dar decisive, legate de modul în care îți gestionezi responsabilitățile: poți renunța la ceva ce îți consuma timpul, poți delega o sarcină sau poți primi sprijin din partea unei persoane care intervine într-un moment important.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter poate facilita o discuție legată de salariu, un acord privind un proiect, sau un sprijin din partea unei persoane cu autoritate. Este o perioadă excelentă pentru acte, pentru renegocieri, pentru confirmarea unor documente, dar și pentru clarificarea unui buget personal. Venus în sextil cu Pluto arată că ai ocazia să restructurezi o cheltuială majoră sau să închizi un cost care te presa de mult timp. Poți renunța la o plată inutilă sau poți ajusta un contract economic.

DRAGOSTE: Afectiv, Luna Plină în Gemeni aduce un moment definitoriu. Pentru cei într-o relație, poate apărea o discuție clară despre priorități, timp, responsabilități sau viitor. Dacă existau neînțelegeri, acestea se pot clarifica prin dialog direct. Venus în sextil cu Pluto amplifică intensitatea emoțională: poți avea o discuție profundă, o confesiune sau poți realiza ceva important despre comportamentul tău în relație. Cei singuri pot fi surprinși de o persoană care revine cu un mesaj clar, sau pot fi invitați la un eveniment unde întâlnesc pe cineva interesant.

