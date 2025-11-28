Horoscop săptămânal Săgetător 1-5 decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni activează direct sectorul parteneriatelor. Poți avea o discuție categorică cu o persoană apropiată, poți încheia o colaborare care nu mai funcționa sau poți clarifica statutul unei relații în care existau incertitudini.

Mercur în trigon cu Jupiter îți oferă mobilitate mentală și abilitatea de a lua decizii rapide legate de pașii pe care vrei să îi urmezi în următoarea perioadă. O conversație cu cineva din familie sau un mentor poate deschide o perspectivă pe care nu ai văzut-o până acum. Venus în sextil cu Pluto aduce schimbări fine, dar decisive, legate de modul în care îți gestionezi responsabilitățile: poți renunța la ceva ce îți consuma timpul, poți delega o sarcină sau poți primi sprijin din partea unei persoane care intervine într-un moment important.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter poate facilita o discuție legată de salariu, un acord privind un proiect, sau un sprijin din partea unei persoane cu autoritate. Este o perioadă excelentă pentru acte, pentru renegocieri, pentru confirmarea unor documente, dar și pentru clarificarea unui buget personal. Venus în sextil cu Pluto arată că ai ocazia să restructurezi o cheltuială majoră sau să închizi un cost care te presa de mult timp. Poți renunța la o plată inutilă sau poți ajusta un contract economic.

DRAGOSTE: Afectiv, Luna Plină în Gemeni aduce un moment definitoriu. Pentru cei într-o relație, poate apărea o discuție clară despre priorități, timp, responsabilități sau viitor. Dacă existau neînțelegeri, acestea se pot clarifica prin dialog direct. Venus în sextil cu Pluto amplifică intensitatea emoțională: poți avea o discuție profundă, o confesiune sau poți realiza ceva important despre comportamentul tău în relație. Cei singuri pot fi surprinși de o persoană care revine cu un mesaj clar, sau pot fi invitați la un eveniment unde întâlnesc pe cineva interesant.

