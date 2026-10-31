Horoscop săptămânal Săgetător 2-6 noiembrie 2026

Aspectul monumental prin care Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți aprinde optimismul legendar, dorința de aventură, planurile de călătorie și determinarea de a-ți susține principiile de viață. În paralel, fuziunea dintre Soare și Mercur în Scorpion te invită la o introspecție profundă, ajutându-te să deslușești motivele ascunse ale unor evenimente trecute și să te debarasezi de griji inutile. Relațiile sociale sunt luminate de aspectul generos Venus sextil Jupiter.

BANI: În planul afacerilor și al proiectelor educaționale, conjuncția formată de Lună cu Marte și Jupiter în Leu îți aduce oportunități excelente de colaborare cu entități din afara orașului sau din străinătate, deschizând drumul spre extinderea activității tale. Ai curaj și o viziune strategică. Totodată, grație aspectului Venus sextil Jupiter, cercul tău de prieteni și asociați pragmatici îți facilitează accesul la resurse bănești sau sprijin logistic de încredere. Fii discret în privința economiilor tale sub influența conjuncției din Scorpion și evită dezvăluirea strategiilor de investiție înainte de parafarea documentelor.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este animată de un entuziasm molipsitor și aspirații comune alături de persoana iubită. Împărtășirea marilor principii de viață și planificarea unei călătorii sub auspiciile conjuncției din Leu aduc pasiune și veselie în cuplu. Dacă ești singur, atracția pentru o persoană educată sau întâlnită într-un mediu cultural poate aprinde rapid o idilă pasională. În același timp, Soare conjuncție Mercur în Scorpion te ajută să vindeci o veche dezamăgire romantică prin înțelegere matură, lăsând sufletul curat pentru o iubire autentică susținută de Venus sextil Jupiter.