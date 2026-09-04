Horoscop săptămânal Săgetător 7-11 septembrie 2026

Evenimentul de debut este reprezentat de Luna Nouă în Fecioară, care se manifestă în sectorul statutului tău profesional, aducând șansa unei promovări, a unei recunoașteri a meritelor sau a începutului unei activități cu mai multă responsabilitate. În același timp, Uranus retrogradează în Gemeni și reduce tensiunile imprevizibile din relațiile parteneriale, dându-ți răgazul să asculți fără grabă opiniile celorlalți. Mercur trece în Balanță și îți aduce întâlniri constructive cu prietenii și protectorii. Spre sfârșitul săptămânii, când Venus intră în Scorpion, simți o nevoie firească de intimitate și analiză discretă a propriilor sentimente.

BANI: Pe planul carierei și al afacerilor, Luna Nouă în Fecioară este cel mai puternic aliat al tău. Poți primi o propunere clară pentru un post stabil sau poți reorganiza modul în care îți conduci activitatea pentru a obține o eficiență maximă. Șefii îți apreciază pragmatismul. Tranzitul prin care Mercur trece în Balanță te ajută să găsești susținători financiari pentru proiectele tale de echipă și să prezinți idei de anvergură în fața unor parteneri deschiși la colaborare. În schimb, odată ce Venus ajunge în Scorpion, fii discret cu privire la veniturile tale și nu te lăsa atras în investiții obscure propuse de persoane care evită transparența.

DRAGOSTE: În relațiile oficiale, faptul că Uranus retrogradează în Gemeni temperează certurile bruște din cuplu, oferindu-vă amândurora ocazia să reflectați la ce trebuie ajustat pentru o conviețuire armonioasă. Mercur în Balanță aduce discuții prietenești, relaxate, perfecte pentru stabilirea unor planuri comune de viitor. Totuși, la sfârșitul săptămânii, când Venus intră în Scorpion, viața amoroasă capătă o tentă secretă sau profund reflexivă. Poți simți nostalgia unei iubiri trecute sau dorința de a ține o nouă idilă departe de privirile indiscrete. Oferă-ți timp pentru a procesa ce simți cu adevărat înainte de a face mărturisiri majore.