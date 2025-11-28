Horoscop săptămânal Scorpion 1-5 decembrie 2025

Poți încheia o etapă financiară sau poți clarifica o situație legată de un credit, o taxă sau un contract. Mercur în trigon cu Jupiter îți aduce susținere în zona relațiilor și a parteneriatelor: poți avea o discuție clară cu un partener, un asociat sau un colaborator. Venus în sextil cu Pluto îți activează zona comunicării și a informațiilor ascunse. Poți afla un detaliu important, poți descoperi o intenție sau poți avea o conversație care schimbă dinamica unei relații profesionale sau personale.

BANI: Financiar, Luna Plină are impact direct: finalizează un contract, o plată, o datorie sau o situație de împărțire a resurselor. Mercur în trigon cu Jupiter aduce negocieri avantajoase, un acord verbal sau o confirmare. Venus în sextil cu Pluto poate aduce o veste legată de o sumă de bani provenită printr-o discuție cu cineva influent. Poți primi o oportunitate de câștig prin intermediul unui partener. Poți decide să închizi o cheltuială sau să reduci o pierdere.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto aduce intensitate și adevăr. Poți avea o discuție decisivă cu partenerul despre loialitate, limite sau intențiile reale. Luna Plină poate marca un final al unui tipar emoțional toxic. Cei singuri pot trăi o atracție puternică pentru o persoană misterioasă, dar cu o intenție clară. Mercur în trigon cu Jupiter favorizează parteneriatele stabile și poate aduce conversații constructive.

