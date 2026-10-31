Horoscop săptămânal Scorpion 2-6 noiembrie 2026. Aceasta este o săptămână de o intensitate și forță personală ieșite din comun pentru tine. Evenimentul astral major prin care Soarele formează o conjuncție cu Mercur în Scorpion se produce chiar pe semnul tău, conferindu-ți o claritate mentală ascuțită, o intuiție de neclintit și puterea de a-ți impune voința cu o autoritate deplină.

Concomitent, sectorul carierei și al statutului public explodează de dinamism odată ce Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu, propulsându-ți ambițiile la cote maxime. Sprijinul venit din culise și liniștea sufletească sunt asigurate de armonia aspectului Venus sextil Jupiter.

BANI: Afirmarea profesională atinge un punct de maximă vizibilitate. Cu Luna, Marte și Jupiter unite în Leu, ai curajul să soliciți o funcție importantă, să preiei conducerea unei echipe sau să finalizezi un proiect comercial de mare anvergură cu un succes răsunător. Autoritatea ta este recunoscută oficial. În negocieri, Soare conjuncție Mercur în Scorpion îți oferă abilitatea de a anticipa mișcările partenerilor de afaceri și de a impune clauze contractuale extrem de avantajoase pentru tine. În plus, aspectul Venus sextil Jupiter acționează protector, ferindu-te de riscuri financiare sau erori birocratice.

DRAGOSTE: Magnetismul tău natural atinge cote fascinante, atrăgând priviri admirative și conexiuni pasionale. Conjuncția Soarelui cu Mercur în zodia ta te determină să ceri loialitate și comunicare transparentă de la persoana iubită, refuzând compromisurile superficiale. Ai grijă totuși ca ambiția profesională stârnită de conjuncția din Leu să nu te facă distant în cămin; acordă-i partenerului timp de calitate. Momentele de intimitate discretă susținute de Venus sextil Jupiter vă vor apropia sufletește, vindecând orice neînțelegere și transformând legătura voastră într-o alianță.