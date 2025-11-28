Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Taur 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Taur 1-5 decembrie 2025. Mercur în trigon cu Jupiter îți activează zona resurselor externe, a sprijinului și a investițiilor. Poți primi vești legate de o aprobare, o rambursare sau o decizie a unei instituții.

la 28.11.2025 , 12:35
Venus în sextil cu Pluto amplifică zona relațiilor cu persoane influente: poți avea un dialog important cu cineva care deține resurse, autoritate sau experiență. Luna Plină în Gemeni aduce o concluzie materială: un obiect pe care îl vinzi, o sumă pe care o recuperezi sau o decizie privind bugetul personal. Este un moment foarte potrivit să finalizezi o negociere sau să clarifici o situație financiară în familie.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter îți oferă șansa de a primi un sprijin financiar, o aprobare sau un acord legat de o resursă comună. Poți rezolva o situație care stagna. Venus în sextil cu Pluto poate aduce un câștig prin intermediul unui partener, unei colaborări sau al unei persoane care te recomandă. Luna Plină în Gemeni pune capăt unui tipar de cheltuială sau marchează o ajustare a bugetului. Poți returna o datorie, poți încasa o sumă sau poți încheia un contract economic.

DRAGOSTE: Afectiv, Venus în sextil cu Pluto îți aduce intensitate și un tip de magnetism care crește interesul celorlalți față de tine. În cuplu, pot apărea discuții legate de bani, priorități sau responsabilități, dar acestea duc la clarificări reale. Luna Plină poate marca un moment important legat de modul în care împărțiți resursele sau cheltuielile. Cei singuri pot atrage pe cineva stabil, matur sau cu experiență profesională puternică.

