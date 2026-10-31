Horoscop săptămânal Taur 2-6 noiembrie 2026. Perioada aceasta gravitează în jurul echilibrului dintre parteneriatele și viața domestică. Soarele face conjuncție cu Mercur în Scorpion și îți plasează relațiile directe și colaborările sub o lupă critică, cerând transparență absolută și comunicare fără menajamente.

În același timp, aspectul format de Lună în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu generează o mare mobilizare în spațiul căminului, aducând inițiative pentru reamenajare, dar și riscul unor dispute cu familia pe teme de autoritate. Din fericire, aspectul Venus sextil Jupiter lucrează subtil și eficient, ajutându-te să rezolvi îndatoririle zilnice cu zâmbetul pe buze și să găsești soluții la orice problemă administrativă.

BANI: În plan contractual și profesional, conjuncția Soarelui cu Mercur în Scorpion îți oferă o capacitate de negociere, permițându-ți să ceri corectitudine în contracte și să semnezi acorduri profitabile alături de asociați. În privința cheltuielilor, influența exercitată de Luna în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu poate aduce tentația de a aloca sume importante pentru achiziții în locuință sau modernizări costisitoare; planifică fondurile cu realism și evită extravaganțele. La locul de muncă, aspectul Venus sextil Jupiter îți optimizează sarcinile cotidiene, atrăgând susținerea colegilor și aprecieri din partea superiorilor pentru calitatea execuției tale.

DRAGOSTE: Viața de cuplu este învăluită în trăiri intense și cere clarificarea unor promisiuni mai vechi. Partenerul poate fi extrem de direct în exprimarea cerințelor sale datorită conjuncției dintre Soare și Mercur în Scorpion, dorind să elimine orice ambiguitate din relație. În spațiul domestic, dinamica adusă de Luna în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu te provoacă să renunți la încăpățânare și să nu transformi deciziile gospodărești într-o bătălie de orgolii. Armonia adusă de Venus sextil Jupiter te va ajuta să găsești un compromis elegant, transformând timpul petrecut în doi într-un refugiu cald și reconfortant.