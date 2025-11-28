Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Vărsător 1-5 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Vărsător 1-5 decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni închide un ciclu legat de un proiect artistic, de o inițiativă personală sau de o situație romantică.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 12:42
Poți decide să finalizezi un hobby, să închei o etapă afectivă sau să renunți la un plan care nu mai are direcție. Mercur în trigon cu Jupiter îți aduce sprijin social: un prieten, un mentor sau o persoană influentă îți poate deschide o ușă profesională sau îți poate face o recomandare. Venus în sextil cu Pluto activează zona subconștientului: afli un adevăr, descoperi o intenție sau înțelegi o situație printr-o observație subtilă.

BANI: Mercur în trigon cu Jupiter îți aduce oportunități prin intermediul grupului, al prietenilor sau al unui mediu profesional colectiv. Poți primi o propunere de colaborare, o idee de proiect sau un sprijin financiar indirect. Venus în sextil cu Pluto îți permite să reorganizezi un cost ascuns, o cheltuială neclară sau o situație economică pe care ai tot amânat-o. Luna Plină poate marca finalizarea unei investiții în creativitate sau într-un hobby. Poți evalua pragmatic raportul cost–profit și poți decide dacă merită să continui sau nu.

DRAGOSTE: Afectiv, Luna Plină aduce claritate într-o situație romantică. Dacă ești într-o relație, puteți avea o discuție despre implicare, disponibilitate sau priorități. Dacă ceva nu mai funcționa, acum se vede clar. Venus în sextil cu Pluto scoate la lumină o emoție sau o dorință ascunsă: poți recunoaște ce simți pentru cineva sau poți realiza ceva important despre comportamentul partenerului. Cei singuri pot atrage o persoană discretă, intuitivă, care apare printr-un context social sau printr-o recomandare. Este o săptămână matură emoțional, cu revelații.

