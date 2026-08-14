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O dronă a fost găsită în apele Mării Negre, aproape de oraşul Burgas. "Este de fabricaţie rusească"

- Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 14.08.2026, 21:10 | Modificat la 14.08.2026, 21:14

Autorităţile bulgare au detectat vineri o dronă rusă în apele lor din Marea Neagră, la câţiva kilometri de coasta oraşului Burgas (în sud-estul ţării), găsind totodată rămăşiţe ale alteia în apele sale, relatează EFE.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, drona ar fi fost găsită lângă o plajă din localitatea Primorsko, la 430 de kilometri est de Sofia şi la câţiva kilometri sud de Burgas.

După ce a fost recuperată de o echipă a Marinei şi transportată la baza navală din Burgas, specialiştii care au examinat-o au conchis că este un aparat de recunoaştere, precizează comunicatul, fără a specifica originea obiectului.

La rândul său, portalul de investigaţii jurnalistice BIRD.bg afirmă că experţii ar fi stabilit că este o dronă de recunoaştere de tipul Orlan, utilizată de Rusia.

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Confirmând într-o conferinţă de presă incidentul, ministrul apărării bulgar Dimitar Stoyanov a indicat Rusia ca fiind la originea aparatului fără pilot şi a subliniat că acesta nu transporta explozibili.

"În opinia mea, drona este de fabricaţie rusească şi a fost utilizată de Forţele armate ruse şi este probabil să fi căzut în Marea Neagră, iar ulterior să fi fost transportată de curenţii marini în apele bulgare", a declarat ministrul.

Stoyanov a adăugat că au fost detectate şi alte elemente de dronă în diverse puncte de-a lungul coastei, printre care rămăşiţele unei alte drone de recunoaştere localizate lângă o plajă din apropierea satului Lozenets, situat lângă Primorsko.

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Pe de altă parte, în apropierea frontierei cu România - la aproximativ 70 de kilometri nord de oraşul Varna şi la doar 50 de metri de ţărmul localităţii Tyulenovo - a fost găsit motorul unei rachete.

Pe 8 august, guvernul bulgar a anunţat că o dronă s-a prăbuşit în nord-estul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România, fără a provoca pagube materiale sau victime.

Ministerul Apărării bulgar a precizat atunci că fusese un aparat utilizat de Forţele armate ucrainene şi că nici un element nu permitea să se considere că incidentul ar fi fost intenţionat, notează EFE.

Redactia Observator
Redactia Observator
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