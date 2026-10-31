Horoscop săptămânal Vărsător 2-6 noiembrie 2026. Relațiile de parteneriat, căsnicia și obiectivele din carieră sunt pilonii centrali ai acestei perioade dinamice. Evenimentul remarcabil în care Luna este în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu se manifestă direct în sectorul relațiilor tale oficiale, aducând pasiune, generozitate și o energie debordantă în viața de cuplu sau în colaborări.

În paralel, Soare conjuncție Mercur în Scorpion îți luminează sectorul statutului public și al autorității, ajutându-te să susții negocieri cu superiorii. Orizonturile tale mentale și principiile morale sunt susținute armonios prin aspectul benefic Venus sextil Jupiter.

BANI: Cariera ta traversează un moment de maximă afirmare intelectuală și strategică. Fuziunea dintre Soare și Mercur în Scorpion îți oferă argumente imbatabile în fața șefilor sau clienților importanți, permițându-ți să renegociezi contracte de muncă sau să îți consolidezi poziția ierarhică prin rezultate concrete. În plan contractual, Luna în conjuncție cu Marte și Jupiter în Leu îți aduce asociați ambițioși și parteneriate comerciale, capabile să genereze profituri substanțiale. Relațiile juridice sau contractele la distanță se desfășoară sub cele mai bune auspicii datorită configurației Venus sextil Jupiter.

DRAGOSTE: Dinamica relațională atinge cote maxime de entuziasm și căldură. Cu Luna, Marte și Jupiter unite în Leu, partenerul de viață manifestă o mare disponibilitate afectivă, generozitate și dorință de a construi proiecte mari alături de tine. Dacă ești celibatar, o întâlnire pasională cu o persoană strălucitoare îți poate schimba complet perspectiva romantică. Dialogul despre marile idealuri este susținut armonios de Venus sextil Jupiter, în timp ce conjuncția din Scorpion te îndeamnă să asiguri stabilitate socială cuplului vostru, ferindu-vă de compromisuri fragile și consolidând respectul reciproc.