Horoscop săptămânal Vărsător 27-31 octombrie 2025. Săptămâna te pune în fața unor decizii curajoase. Marte trigon Jupiter îți oferă energie pentru a iniția schimbări majore în viața profesională.

Poți lansa o idee, poți semna un parteneriat sau poți decide să iei o direcție diferită. Mercur trigon Neptun aduce înțelegere și empatie în comunicare, dar când Mercur trece în Săgetător, devii mai direct și mai expresiv. Opoziția cu Uranus poate provoca o răsturnare de situație în familie sau în legătură cu locul de muncă.

BANI: Marte trigon Jupiter aduce șanse de extindere și recunoaștere. Poți primi o propunere interesantă din afara zonei tale obișnuite de activitate. Mercur trigon Neptun te ajută să vezi oportunitățile ascunse, dar opoziția cu Uranus avertizează asupra deciziilor impulsive. Poți avea o fluctuație de venit, dar o veste de la o persoană influentă îți oferă o perspectivă nouă.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun te face mai atent la nuanțe și mai dispus să asculți. Cu Mercur în Săgetător, devii deschis la aventură, dar opoziția cu Uranus poate aduce un moment neașteptat, o întâlnire surprinzătoare sau o confesiune care schimbă dinamica unei relații. Marte trigon Jupiter aduce entuziasm și dorință de apropiere. Se clarifică un conflict care părea imposibil de rezolvat.

