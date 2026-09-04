Horoscop săptămânal Vărsător 7-11 septembrie 2026. Săptămâna îți solicită atenția în gestionarea resurselor profunde și a relațiilor oficiale, aducând însă și o eliberare mentală substanțială. Tranzitul prin care Uranus retrogradează în Gemeni temperează impulsivitatea în căutarea distracțiilor sau a speculațiilor riscante, dându-ți răgaz să îți stabilizezi sentimentele.

În paralel, Luna Nouă în Fecioară produce reorganizare în sectorul datoriilor, al taxelor și al bunurilor deținute în comun, ajutându-te să faci o curățenie financiară exemplară. Când Mercur trece în Balanță, orizonturile tale intelectuale se lărgesc, aducând dorință de explorare culturală și vești bune de la drum. În plus, momentul în care Venus intră în Scorpion îți concentrează ambițiile asupra statutului social și imaginii profesionale în fața lumii.

BANI: Sectorul financiar comun este puternic marcat de Luna Nouă în Fecioară. Este momentul ideal pentru a depune un dosar de refinanțare, a lichida un credit vechi sau a ajunge la o înțelegere corectă cu partenerul privind contribuția la cheltuielile casei. În planul carierei, tranzitul prin care Venus intră în Scorpion îți sporește prestigiul și atrage aprecieri din partea șefilor, chiar dacă cerințele lor pot fi stricte. Când Mercur trece în Balanță, ai succes în redactarea unor acte legale sau încheierea unor contracte de parteneriat la distanță. Fii ordonat în privința fiecărui document semnat pentru a-ți proteja stabilitatea materială.

DRAGOSTE: În sfera afectivă, Uranus retrograd în Gemeni aduce o acalmie binevenită în viața romantică, ajutându-te să înțelegi ce aștepți cu adevărat de la o legătură amoroasă. În cuplu, Luna Nouă în Fecioară ajută la dizolvarea neîncrederii prin clarificarea unor aspecte materiale care provocau tensiuni în dormitor. Odată ce Mercur trece în Balanță, dialogurile cu persoana iubită capătă profunzime filozofică și eleganță, readucând armonia. Spre sfârșitul săptămânii, ai grijă ca atenția acordată imaginii profesionale sub influența lui Venus în Scorpion să nu te facă distant față de nevoile de afecțiune ale partenerului de viață.