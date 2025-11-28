Horoscop Scorpion luna decembrie 2025. Redefinirea valorilor și exprimare puternică

Horoscop Scorpion luna decembrie 2025. Decembrie este pentru tine o lună de reconfigurare mentală și socială. Luna Plină în Gemeni activează zona responsabilităților împărțite: se poate închide o datorie, o discuție legată de bani comuni, o tensiune financiară sau un capitol emoțional intens.

Neptun își încheie retrogradarea în sectorul iubirii și al creativității: clarifică intențiile unei persoane față de tine, îți arată dacă cineva te-a indus în eroare sau îți fixează o direcție legată de un proiect artistic. Mercur intră în Săgetător și dinamizează zona valorilor personale: încep discuții legate de bani, resurse, investiții, posesiuni, dar și de valoarea ta profesională. Marte intră în Capricorn pe 15 decembrie și îți activează zona comunicării: urmează discuții intense, negocieri, întâlniri urgente, posibile conflicte. Soarele și Venus, intrând în același sector, îți dau puterea de a te exprima clar, eficient și strategic. Luna Nouă în Săgetător marchează începutul unui nou plan financiar sau educațional.

BANI: Luna Plină poate reprezenta finalul unei situații complicate: plata unei datorii, închiderea unui contract, obținerea unei sume sau clarificarea unui cost ascuns. Neptun îți clarifică adevărul dintr-o situație financiară sentimentală: o investiție pentru cineva, bani dați, promisiuni. Mercur în Săgetător aduce discuții directe despre tarife, salarii, evaluări. Marte în Capricorn poate forța costuri administrative, transport, acte sau reparații. Totuși, Soarele și Venus aduc stabilizare: poți primi o ofertă financiară, poți încheia o negociere în avantajul tău sau poți găsi un mod concret de a crește veniturile. Luna Nouă marchează exact începutul unei reorganizări materiale.

DRAGOSTE: Neptun își încheie retrogradarea și îți clarifică TOT ce era confuz: intențiile unui partener, motivele cuiva, dinamica unei situații amoroase. Luna Plină poate marca finalul unei relații bazate pe tensiuni sau gelozie. Mercur în Săgetător te face să spui exact ce simți, dar și să ceri reciprocitate. Marte în Capricorn poate provoca discuții tensionate, dar necesare. Soarele și Venus aduc însă reconstrucție: dacă relația are bază solidă, se stabilizează. Cei singuri pot întâlni pe cineva printr-o discuție spontană sau într-un context administrativ.

