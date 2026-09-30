Horoscop Scorpion luna octombrie 2026. Primele zile sunt marcate de o analiză de sine profundă, când Venus începe retrogradarea în sectorul imaginii tale, determinându-te să reevaluezi modul în care te prezinți lumii și să amâni schimbările radicale de look.

La mijlocul lunii, fenomenul de Lună Nouă activează sectorul izolării, al meditației și al vindecării, oferindu-ți momentul optim pentru o cură de detoxifiere sau pentru iertarea unor greșeli din trecut. Liniștea se așterne în cămin când Pluto revine în mers direct, deblocând o problemă locativă sau reconciliind relația cu părinții. Din 23 octombrie, Soarele își începe noul tranzit în propriul tău sector și îți redă vitalitatea deplină, dar Mercur începe retrogradarea și cere atenție sporită la afirmațiile publice. Luna Plină aduce un deznodământ tranșant în căsnicie sau în afaceri.

BANI: Când Venus începe retrogradarea, contractele negociate direct de tine pot întâmpina obiecții legate de imagine sau pretenții financiare considerate exagerate de parteneri. Luna Nouă este ideală pentru a lucra la planuri de afaceri în culise, departe de privirile indiscrete ale concurenței. Situația patrimoniului familial se deblochează când Pluto revine în mers direct, moment în care poți finaliza achiziția unui imobil sau obții acordul familiei pentru vânzarea unei moșteniri. Când Soarele își începe noul tranzit, preiei inițiativa la birou, dar Mercur începe retrogradarea chiar în sectorul tău, aducând întârzieri de comunicare și erori în dosarele prezentate. Luna Plină aduce apogeul unui parteneriat comercial: semnezi o colaborare fermă sau rupi definitiv un contract cu un furnizor neserios.

DRAGOSTE: În primele zile, când Venus începe retrogradarea, devii nesigur pe sentimentele celuilalt sau simți nevoia să te retragi temporar pentru a înțelege ce îți dorești cu adevărat de la partener. Luna Nouă aduce o stare de pace sufletească, fiind un moment excelent pentru a discuta în liniște despre secrete dureroase și pentru a închide capitole toxice. Intrarea Soarelui în propriul sector îți sporește magnetismul, dar Mercur începe retrogradarea și aduce blocaje de comunicare în cuplu, cuvintele tale putând fi percepute ca fiind mult prea tăioase. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, renunți la ranchiună. Luna Plină aduce o decizie majoră în relație: dacă legătura este solidă, stabiliți data nunții, iar dacă nu mai există respect, alegeți separarea definitivă pe cale amiabilă.