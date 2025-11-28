Horoscop Taur luna decembrie 2025. Clarificări financiare și emoționale

Horoscop Taur luna decembrie 2025. Decembrie pune accent pe bani, resurse comune, acte și extindere personală. Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, poate aduce o clarificare financiară: o plată întârziată, o renegociere, o închidere de datorie sau o situație urgentă care trebuie rezolvată.

Neptun iese din retrogradare în zona prieteniilor și clarifică o situație de grup, un obiectiv comun sau o colaborare care a stagnat. Mercur intră în Săgetător și activează un teritoriu sensibil: banii, taxele, chestiunile oficiale, moștenirile, contractele. Pot apărea discuții incomode dar necesare. Marte, Soarele și Venus intră progresiv în Capricorn și îți mută atenția spre drumuri, acte, examene, relocări, studiu sau procese legale. Poți lua o decizie majoră legată de viitor, iar Luna Nouă marchează începutul unei direcții clare.

BANI: Financiar, luna este intensă. Luna Plină poate marca un final: încheierea unui contract, plata unei sume, eliminarea unei cheltuieli. Mercur în Săgetător scoate în față discuții despre bani comuni și obligații. Marte poate genera taxe majore, investiții urgente sau costuri pentru studii/juridic/deplasări. Soarele și Venus aduc șanse de stabilizare, dar cu condiția unei reorganizări serioase. Poți primi sprijin din partea unei instituții sau a unei persoane cu autoritate. Luna Nouă poate deschide o sursă externă de venit sau o colaborare importantă.

DRAGOSTE: Afectiv, discuțiile sunt intense și clarificatoare. Luna Plină poate aduce adevăruri legate de posesiuni, gelozie, atașament. Mercur în Săgetător te obligă să clarifici lucruri ascunse sau teme intime. Marte în Capricorn poate tensiona relațiile dacă există diferențe de valori sau principii. Totuși, Soarele și Venus pot aduce stabilitate: puteți decide un proiect comun, o călătorie sau o schimbare de direcție. Cei singuri pot cunoaște pe cineva printr-un context educațional.

