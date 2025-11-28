Horoscop Vărsător luna decembrie 2025. Clarificări emoționale și proiecte cu miză, decembrie e luna strategiei

Horoscop Vărsător luna decembrie 2025. Pentru tine, decembrie este luna care activează sectorul prieteniilor, al proiectelor colective și al planurilor mari.

Luna Plină în Gemeni aduce finalul unei etape creative: un proiect artistic se încheie, un dialog romantic se clarifică sau o decizie legată de un copil este luată. Neptun iese din retrogradare și îți clarifică zona banilor: vezi exact ce merită, ce nu și unde există scurgeri de resurse. Mercur în Săgetător activează zona socială: apar invitații, discuții cu prieteni, colaborări, contacte noi. Marte intră în Capricorn pe 15 decembrie și îți activează subconștientul: poți afla ceva ce nu știai, poți surprinde o informație, poți descoperi o intenție ascunsă din partea cuiva. Soarele și Venus, intrând tot acolo, îți oferă o claritate excepțională asupra oamenilor din jurul tău. Luna Nouă poate deschide un proiect colectiv complet nou.

BANI: Neptun revenind la mers direct îți arată clar unde s-au dus banii, cine a contribuit corect și cine nu, ce investiție era iluzorie sau ce idee trebuie corectată. Luna Plină poate aduce o cheltuială legată de copii, de un hobby sau de un proiect creativ. Mercur în Săgetător aduce discuții despre proiecte comune, parteneriate, beneficii de grup. Marte în Capricorn poate scoate la lumină o plată care nu fusese raportată, o eroare într-un document financiar sau o cheltuială neasumată de cineva. Totuși, Soarele și Venus aduc stabilitate: găsești soluții practice, poți renegocia, poți corecta un act sau poți primi un sprijin financiar discret.

DRAGOSTE: Luna Plină poate clarifica o relație romantică instabilă sau un flirt nesigur. Neptun îți arată adevărul despre intențiile cuiva: vezi cine e sincer, cine nu și cine te apreciază autentic. Mercur în Săgetător aduce deschidere socială: întâlniri, discuții, conexiuni noi. Marte în Capricorn poate scoate la suprafață un secret emoțional sau o discuție veche nerezolvată. Totuși, Soarele și Venus aduc vindecare și maturizare: poți închide o relație toxică sau poți începe una nouă într-un context discret, dar intens.

