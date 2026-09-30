Horoscop Vărsător luna octombrie 2026. Încă din primele zile, când Venus începe retrogradarea în sectorul carierei și al reputației, te poți confrunta cu reproșuri din partea superiorilor sau cu amânarea recunoașterii unor merite oficiale.

La mijlocul lunii, fenomenul de Lună Nouă activează sectorul convingerilor superioare, al călătoriilor la distanță și al studiilor academice, oferindu-ți o viziune clară asupra direcției intelectuale pe care vrei să o urmezi. Renașterea ta personală este deplină când Pluto revine în mers direct în propriul tău sector, redându-ți forța de a lua decizii radicale fără teama de judecata celorlalți. Din 23 octombrie, Soarele își începe noul tranzit în zona statutului public, însă Mercur începe retrogradarea și generează confuzii în comunicarea cu șefii. Luna Plină produce un deznodământ important în cămin.

BANI: Odată ce Venus începe retrogradarea, o imagine publică promovată greșit se poate întoarce împotriva ta, iar o primă de conducere promisă poate fi suspendată pentru reevaluare bugetară. Luna Nouă deschide oportunități extraordinare pentru a colabora cu instituții din străinătate, pentru a publica o lucrare sau pentru a începe cursuri de calificare. Puterea de decizie revine spectaculos când Pluto revine în mers direct, moment în care preiei conducerea unui proiect dificil și elimini persoanele incompetente din echipă. Fii prudent la finalul lunii: Mercur începe retrogradarea și aduce erori în rapoartele trimise directorilor sau întârzieri la semnarea unui ordin de numire în funcție. Luna Plină aduce finalizarea unei vânzări imobiliare sau rezolvarea a unui litigiu legat de o proprietate a familiei.

DRAGOSTE: Momentul când Venus începe retrogradarea poate aduce răceală în cuplu, partenerul reproșându-ți că ești preocupat exclusiv de imaginea ta și că neglijezi nevoile de afecțiune din cămin. Totuși, Luna Nouă aduce un suflu proaspăt, oferind ocazia de a planifica o călătorie romantică într-un oraș încărcat de istorie, unde vă reconectați sufletește. Când Pluto revine în mers direct, devii mult mai sigur pe tine și mai magnetic în raport cu persoana iubită. Spre sfârșitul lunii, când Mercur începe retrogradarea, pot apărea certuri cauzate de anularea unei cine romantice din cauza unor sarcini profesionale neprevăzute. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, dialogul se normalizează. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o decizie radicală de a te rupe de tutela părinților pentru a trăi liber.