Horoscop weekend 17-18 octombrie. Zodia care trebuie să amâne cumpărăturile importante

Berbec

Aspectul armonios de Marte trigon Saturn îți oferă o stăpânire de sine mare și determinarea de a finaliza o activitate creativă sau de a te dedica unei pasiuni personale cu multă seriozitate. Acțiunile tale sunt chibzuite și inspiră respect. Totuși, faptul că Luna se află în Capricorn și este o Lună Vidă îți arată că planurile legate de imaginea ta publică sau obligațiile sociale tind să stagneze. Nu forța decizii majore și nu încerca să impresionezi pe nimeni în aceste zile libere. În relația de cuplu, stabilitatea se menține prin gesturi sigure de devotament, însă este de preferat să eviți discuțiile despre statut sau planificarea strictă a săptămânii viitoare.

Taur

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Trigonul format între Marte și Saturn lucrează excelent pentru liniștea căminului tău, oferindu-ți răbdarea și forța de a pune la punct o problemă domestică mai veche sau de a repara ceva esențial în locuință. Efortul fizic depus îți dă satisfacție. Pe de altă parte, Luna se află în Capricorn și este o Lună Vidă, ceea ce semnalează că discuțiile de principiu, căutarea unor acte oficiale sau dezbaterile filozofice cu apropiații nu duc la nicio concluzie practică. Nu încerca să convingi pe nimeni de dreptatea ta. În viața afectivă, intimitatea casei devine refugiul ideal; o seară calmă alături de persoana iubită îți reface echilibrul interior.

Gemeni

Configurația marcată de Marte trigon Saturn îți aduce rigoare în exprimare și maturitate în schimburile de idei cu cercul de prieteni. Reușești să mediezi o neînțelegere sau să oferi un sfat practic valoros cuiva drag. În schimb, faptul că Luna se află în Capricorn și funcționează ca o Lună Vidă te avertizează să nu deschizi negocieri despre bani, bugete comune sau partaje materiale în aceste zile. Orice tranzacție financiară nouă riscă să se blocheze sau să nu aducă rezultatul scontat. În plan sentimental, evită suspiciunile și discuțiile despre secrete bănești; concentrează-te pe conversații relaxate care mențin armonia și încrederea reciprocă.

Rac

Tranzitul prin care Marte face trigon cu Saturn îți conferă disciplină în administrarea resurselor personale și a cumpărăturilor practice pentru gospodărie. Știi exact pe ce merită să dai banii și refuzi risipa. Totuși, Luna se află în Capricorn chiar în sectorul parteneriatelor și traversează o fază de Lună Vidă, ceea ce înseamnă că relațiile oficiale nu sunt favorabile clarificărilor contractuale sau promisiunilor. Partenerul de viață poate părea distant sau preocupat de treburi proprii. Nu forța o discuție decisivă despre regulile de conviețuire. Menține o atmosferă calmă, fără așteptări, lăsând lucrurile să curgă de la sine fără să pui presiune emoțională.

Leu

Prezența lui Marte pe semnul tău în trigon cu Saturn îți aduce un nivel mare de anduranță fizică și autoritate morală. Ai voința necesară pentru a duce la bun sfârșit planuri personale ambițioase sau activități care cer efort susținut. Cu toate acestea, Luna se află în Capricorn și este o Lună Vidă, semnalând că sarcinile mărunte de curățenie sau încercările de a reorganiza rutina casei pot bate pasul pe loc. Echipamentele pot funcționa mai greu sau poți pierde timpul cu detalii. În plan afectiv, canalizează-ți energia spre gesturi sigure și protecție autentică; partenerul va aprecia demnitatea ta fără să fie nevoie de declarații.

Fecioară

Aspectul de Marte trigon Saturn acționează discret, permițându-ți să rezolvi o problemă materială sau administrativă din culise, fără agitație. Reușești să pui capăt unei frământări ascunse legate de o plată restantă. Totuși, Luna se află în Capricorn și se manifestă ca o Lună Vidă în sectorul plăcerilor și al romantismului, ceea ce indică faptul că activitățile recreative planificate pot fi lipsite de interes sau pot fi amânate. Nu forța ieșiri costisitoare care nu aduc bucurie reală. În relația sentimentală, lasă deoparte pretențiile exagerate și analizele minuțioase; o seară petrecută în tihnă, fără așteptări, va menține căldura în cuplu și va alunga oboseala acumulată.

Balanță

Datorită influenței exercitate de Marte trigon Saturn, te bucuri de înțelegeri armonioase alături de partenerul de viață și prieteni loiali, stabilind obiective comune clare pe care le respectați cu seriozitate. Există solidaritate în deciziile luate. În schimb, faptul că Luna se află în Capricorn și este o Lună Vidă îți arată că atmosfera din spațiul căminului poate fi lipsită de dinamism. Proiectele de renovare, mutarea mobilierului sau dezbaterile de familie despre proprietăți nu înaintează și pot aduce doar pierdere de timp. În plan afectiv, evită să reproșezi apropiaților lipsa de implicare casnică; oferă-le înțelegere și bucurați-vă de clipe liniștite, fără a demara transformări domestice majore în aceste două zile.

Scorpion

Aspectul de Marte trigon Saturn îți amplifică autoritatea și te ajută să finalizezi cu succes o sarcină practică solicitantă, aducând ordine în treburile curente prin rigoare. Efortul tău este eficient și bine structurat. Totuși, Luna se află în Capricorn și este o Lună Vidă, semnalând că deplasările scurte, comisioanele prin oraș sau încercările de a transmite mesaje importante pot întâmpina întârzieri ori blocaje de comunicare. Nu te baza pe confirmări verbale și amână semnarea unor chitanțe. În viața amoroasă, ascultarea valorează mai mult decât dezbaterile în contradictoriu; evită discuțiile aprinse cu vecinii sau rudele și păstrează-ți energia pentru momente calme alături de partener.

Săgetător

Tranzitul prin care Marte formează un trigon cu Saturn îți conferă o mare claritate etică și forța de a-ți susține convingerile morale printr-o conduită demnă și responsabilă. Pasiunile tale capătă o formă matură și sigură. În schimb, faptul că Luna se află în Capricorn și este o Lună Vidă te avertizează în privința banilor: amână cumpărăturile importante și nu te lăsa atras de oferte comerciale la sfârșit de săptămână, fiindcă achizițiile noi nu își vor dovedi utilitatea. În plan afectiv, împărtășirea unor principii comune consolidează legătura de cuplu. Oferă-i persoanei iubite încredere fără a măsura sentimentele în cheltuieli materiale; autenticitatea gesturilor voastre va asigura armonie.

Capricorn

Configurația armonioasă de Marte trigon Saturn îți dă putere de decizie și capacitatea de a rezolva o problemă patrimonială sau o obligație de familie cu mare fermitate și eficiență. Ești stăpân pe reacții și aduci stabilitate în jur. Cu toate acestea, Luna se află chiar în Capricorn și este o Lună Vidă, ceea ce îți induce o stare de apatie, lentoare sau lipsă de chef pentru activități noi. Nu începe proiecte personale în acest weekend, fiindcă nu vor avea continuitate. Odihnește-te și refă-ți rezervele de răbdare. În cuplu, partenerul va aprecia echilibrul tău sobru; petreceți ore liniștite în cămin fără a pune presiune pe decizii de viitor.

Vărsător

Aspectul de Marte trigon Saturn favorizează dialogurile calme și mature în parteneriatul de viață, ajutându-vă să stabiliți limite clare și reguli sigure de cooperare. Cuvintele tale au greutate și inspiră încredere. În schimb, faptul că Luna se află în Capricorn și traversează o fază de Lună Vidă îți activează sectorul retragerii și al izolării, aducând o nevoie acută de liniște psihică și somn. Nu te forța să participi la reuniuni sociale zgomotoase și nu căuta să rezolvi dileme vechi acum. În viața intimă, tăcerea confortabilă alături de persoana iubită îți va aduce mai multă vindecare decât orice explicație; oferă-ți timp pentru refacere fără vinovăție.

Pești

Trigonul format între Marte și Saturn îți conferă o rigoare practică deosebită, ajutându-te să îți organizezi uneltele, spațiul personal sau să definitivezi o sarcină casnică amânată cu precizie exemplară. Reușești să îmbini efortul cu răbdarea. Pe de altă parte, Luna se află în Capricorn și acționează ca o Lună Vidă în sectorul prietenilor și al planurilor comune, ceea ce arată că întâlnirile de grup se pot anula sau pot fi lipsite de entuziasm. Nu insista să aduni oamenii la un loc. În viața amoroasă, bazează-te pe sprijinul oferit partenerului în gospodărie; faptele sigure și devotamentul tăcut vor asigura o atmosferă senină și protectoare în doi.