În România, să faci meditații nu mai e de mult un moft sau o excepție, ci o adevărată industrie în care se învârt milioane de lei. Recordul național vine din Timiș: un profesor a declarat venituri de peste jumătate de milion de lei doar din pregătirea suplimentară a elevilor, într-un singur an. Dar aceasta este doar partea vizibilă a afacerii. Reprezentanții părinților spun că sume similare se vehiculează și pe piața neagră.

Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii

110.000 de euro, doar din meditații! Atât a declarat la Fisc un profesor din Timiș că a câștigat pe parcursul anului trecut. Practic, în fiecare lună a încasat aproximativ 9 mii de euro din lecții private.

Fenomenul e în plină expansiune. În vestul țării, județul Timiș e în fruntea clasamentului privind numărul de declarații depuse.

Doar 5% din profesorii din mediul preuniversitar au declarat venituri din meditații

La nivelul țării, 12.500 de profesori au declarat venituri din meditații în 2025. Asta înseamnă însă doar 5% dintre profesorii din mediul preuniversitar.

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"Se pornește de la un PFA, care presupune niște drumuri pe care noi trebuie să le facem la registrul comerțului. Trebuie să depunem declarația de venituri. Eu am un contabil, asta e varianta cea mai bună", spune profesorul de limba română Luca Pleș.

Calcul: cât ajung părinții să plătească pentru meditații

La capătul celălalt al poveștii sunt părinții, care spun că presiunea rezultatelor îi face să plătească ore suplimentare. Prețul minim al unei ședințe e 150 de lei. Dacă elevul face meditații de două ori pe săptămână, la o singură materie, familia plătește în jur de 1.200 de lei pe lună. La două materii, firesc, suma se dublează. Asta înseamnă aproape 29.000 de lei pe an, adică peste 5.700 de euro.

"E o nevoie, în niciun caz nu e o fiță. Sistemul nostru de învățământ e pur competițional. Teoretic, învățământul din România e gratuit. Nu, nu e gratuit! Iar profesorul, în foarte multe cazuri, la clasă, face mai puțin decât este cazul, lăsând o parte importantă de descoperit la meditații pe bani mulți", spune președintele Asociației pentru Depolitizarea Educației, Zeno Șuștag.

Legea, cel puțin teoretic, taxează o astfel de practică.

"Profesorii nu au voie să lucreze cu copii de la clasă, iar când se constată existența unei presiuni asupra elevilor, mecanismele de răspundere disciplinară sunt acționate", explică Sorin Ionescu, director la Colegiul Național Bănățean.

Potrivit unui studiu recent, 43% dintre elevii din România fac meditații, iar peste jumătate dintre aceștia se pregătesc la cel puțin 2 materii. Fenomenul este cel mai răspândit în București, unde doi din trei elevi apelează la lecții private.