În agitația specifică sărbătorilor intră aproape obligatoriu şi una, două sau mai multe vizite la saloanele de înfrumusețare. Machiajul este pe lista priorităţilor pentru orice tip de eveniment, fie că e vorba de petrecerea companiei sau noaptea de Revelion. Make-up artiștii spun că, pentru multe cliente, machiajul profesional a devenit la fel de important ca ținuta, iar listele de aşteptare se întind pe trei luni.

Crăciunul, Revelionul, petrecerile tematice sau evenimentele de firmă, toate se aglomerează într-o singură lună. Dorința de a arăta impecabil le determina pe tot mai multe doamne, tinere sau mai putin tinere, sa apeleze la profesionisti in arta machiajului.

În trendul acestei ierni se remarcă machiajul strălucitor, cu pigmenți metalici și creion grafic.

Machiajul strălucitor şi "Foxy Eyes", în topul preferinţelor

Articolul continuă după reclamă

"Am observat o tendință deosebit de mare pe focusul ochilor, și anume pe alungirea lor, Foxy Eyes devine efectiv trendul principal în această perioadă, unde te poți juca cu diferite culori. Machiajul trebuie să completeze ţinuta, defineste într-un fel acel look special", a explicat Tania Cozma, make-up artist.

Găsirea unui loc liber în saloane poate deveni o provocare. Mai ales că un machiaj de petrecere nu se face în câteva minute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Zeci de cliente pe zi în perioada sărbătorilor

"Cred că cel mai lung machiaj a fost de 2 ore jumate. Ajung câte 7 cliente pe zi, știu să-mi gestionez timpul", a mai spus make-up artistul.

Pentru cliente, alegerea make-up artistului potrivit rămâne pasul esențial, mai ales atunci când își doresc un look care să le pună anumite trăsături în valoare.

"Eu cred că este foarte important pe lângă să arăți bine fizic în exterior, e important să te simți bine și tu în pielea ta. Pentru mine e foarte important ca make-up artistul pe care îl aleg să știe să mă pună pe mine așa cum sunt în valoare. De Crăciun, de Revelion", a precizat o clientă.

Un machiaj profesional poate rezista cel puţin 12 ore fără retuş.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰