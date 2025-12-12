Tunel subteran, descoperit în Polonia la graniţa cu Belarus. Peste 130 de migranţi au fost reţinuţi

Poliţia de frontieră poloneză a anunţat că a descoprit un tunel subteran folosit pentru trafic de migranţi între Belarus şi Polonia, scrie dpa. Peste 130 de migranţi au fost reţinuţi după descoperirea tunelului, scrie Agerpres.

Peste 130 de migranţi au fost reţinuţi după descoperirea tunelului, a informat poliţia de frontieră poloneză vineri într-un comunicat, adăugând că ea îşi continuă căutările pentru găsirea altor persoane suspecte.

De asemenea, au fost arestaţi doi presupuşi traficanţi de persoane: un polonez de 69 de ani şi un cetăţean lituanian de 49 de ani, potrivit comunicatului.

Majoritatea migranţilor reţinuţi sunt cetăţeni din Afganistan şi Pakistan, dar există şi persoane din alte ţări, printre care India, Bangladesh şi Nepal.

Tunelul, cu o lungime de câteva zeci de metri şi circa 1,5 metri lăţime, avea o intrare ascunsă dinspre partea belarusă într-o zonă împădurită, în timp ce ieşirea era pe partea poloneză, la circa 10 metri de bariera de frontieră.

Poliţia de frontieră poloneză a precizat că tunelul a fost descoperit cu ajutorul echipamentului electronic de detecţie.

Tunelul ar fi fost folosit deja de minim 180 de persoane

Anchetatorii au stabilit că tunelul a fost deja folosit de cel puţin 180 de persoane pentru a intra pe teritoriul Poloniei şi prin extensie pe teritoriul Uniunii Europene.

Potrivit poliţiei de frontieră, alte trei tuneluri care treceau dedesubtul frontierei polonezo-belaruse au fost descoperite de la începutul acestui an.

Polonia a acuzat în repetate rânduri Republica Belarus că orchestrează deplasarea de migranţi dinspre regiuni aflate în criză spre frontiera externă a Uniunii Europene.

