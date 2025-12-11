Vârsta este doar o cifră în buletin! O dovedește o străbunică din Cluj care, la 91 de ani, a făcut din sala de fitness a doua ei casă. Supărată că nu mai avea mobilitatea de altădată, și-a luat rucsacul cu echipament și a bătut la ușa celei mai apropiate săli de sport. Astăzi, este o adevărată sursă de inspirație pentru cei care amână antrenamentele de la o zi la alta.

Faceți cunoștință cu Oma, "bunica", în traducere din germană. Are 91 de ani, dar nu-și arată deloc vârsta, iar activitatea ei preferată este fitnessul: a început din necesitate, apoi a continuat din plăcere.

"M-am plictisit acasă, faptul că nu văd să citesc, la televizor greu văd. Am degenerare maculară, am un handicap grav, nu mai pot citi. Eu nu vreau să stau în pat, ce sa fac? Înţepenesc acolo, să îmi crească greutatea", a declarat Mariane Felecan, Oma.

Rupe sala la 91 de ani

Și-a pus echipamentul sportiv în rucsac și a bătut la ușa primei săli de fitness din cartierul clujean în care locuiește. La început a fost privită cu scepticism, chiar și de gazde, însă acestea au înțeles repede că străbunica are un munte de motivație.

"La început am zis că e un pic cam riscant să îi fac un abonament din cauza vârstei înaintate, după care am zis că eu care susţin sportul şi chiar îmi doresc ca toată lumea să facă sport, i-am cerut o adeverinţă medicală să nu am probleme şi a zis că pot să îţi aduc câte adeverinţe vrei", a declarat Gelu Sabău, proprietar sală.

A început cu exerciții ușoare și un instructor, apoi a progresat până a putut folosi singură aparatele, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

"În momentul în care a venit nu putea să ridice mâna să aprindă lumina, să mănânce, să îşi ducă lingura la gură, în momentul de faţă se descurcă, nu mai foloseşte nici bastonul", mai spune Gelu Sabău, proprietar sală.

Toți cei care vor să facă sport, dar tot amână, ar trebui să prindă curaj de acum.

"Indiferent de vârstă, indiferent de timpul pe care îl avem sau nu îl avem, că toţi ne plângem de asta, ar fi important să ne rupem câteva minute, o oră, jumătate de oră să facem puţină mişcare", spune antrenoarea de fitness.

"Mişcarea contribuie foarte mult la existenţă şi îţi dă putere", a mai spus Mariane Felecan -Oma.

Antrenamentul durează o oră, iar ea merge la sală de trei ori pe săptămână.

