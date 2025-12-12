Românii care vor petrece Revelionul la Milano vor avea parte de o sărbătoare mai liniştită ca oricând. Prefectura oraşului italian a interzis focurile de artificii şi vânzarea de alcool, chiar şi a şampaniei, în noaptea dintre ani. În plus, pentru a ocoli orice fel de incident, doar 4.500 de persoane vor avea acces în Piaţa Domului, iar zona va fi supravegheată intens de camerele video.

Pentru noaptea de Anul Nou, autorităţile din Milano au stabilit mai multe puncte de acces în Piazza Duomo, unde intrarea va fi strict controlată. Numărul maxim de persoane admise va fi de 4.500, potrivit planului extraordinar aprobat de prefectură, scrie Corriere Della Sera.

Capacitatea pieţei a fost redusă semnificativ din cauza instalaţiilor olimpice amplasate în faţa Catedralei, inclusiv media center-ul şi magazinul oficial al Jocurilor Olimpice de iarnă, care vor începe pe 6 februarie. Vigilii de foc au fost cei care au indicat limita maximă de siguranţă, sub pragul de 5.000 de persoane.

Deşi în Piazza Duomo nu sunt programate evenimente oficiale pentru noaptea de San Silvestro, anul trecut, chiar şi în lipsa divertismentului, aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat spontan pentru a sărbători intrarea în 2025.

Galeria Vittorio Emanuele, unul dintre punctele sensibile

Aglomeraţia a fost urmată de acuzaţii privind presupuse agresiuni de grup asupra unor turiste belgiene şi asupra altor femei, în zona de acces a Galeriei Vittorio Emanuele II. Ancheta Parchetului se află însă într-un punct mort şi se conturează varianta clasării dosarului.

Din acest motiv, zona Galeriei este considerată una dintre cele mai sensibile. În acest moment nu există o decizie privind închiderea acesteia, însă Poliţia va evalua dacă punctele de control şi acces vor fi amplasate chiar la intrarea în piaţă sau într-o zonă intermediară.

Între timp, au fost instalate noi camere de supraveghere de înaltă definiţie. Prefectul Claudio Sgaraglia, alături de şeful Poliţiei din Milano, Bruno Megale, comandantul carabinierilor Rodolfo Santovito şi şeful Poliţiei Locale Gianluca Mirabelli, au analizat primele scenarii privind fluxurile de persoane şi zonele de evacuare.

Măsuri de siguranţă sporite şi agenţi în civil

În piaţă vor fi amenajate şi puncte de prim ajutor. Deşi Piazza Duomo va fi atent supravegheată, autorităţile îşi vor concentra atenţia şi asupra străzilor laterale de acces către centrul oraşului.

Scopul este evitarea aglomerării periculoase, dar şi prevenirea jafurilor şi agresiunilor care, în ultimii ani, au fost asociate cu prezenţa unui număr mare de tineri veniţi din afara oraşului. Pentru acest motiv, agenţi de poliţie în civil vor fi prezenţi printre vizitatori şi turişti.

Nu vor lipsi nici controalele antiteroriste, în condiţiile în care apropierea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina transformă oraşul într-o potenţială ţintă pentru acte menite să creeze panică.

Interdicţii clare: fără alcool, băuturi îmbuteliate în sticlă sau artificii

Autorităţile au decis interzicerea, în întreaga zonă din jurul Domului, a vânzării pentru consum sau la pachet a băuturilor alcoolice, precum şi a băuturilor ambalate în sticlă sau doze. De asemenea, este interzisă vânzarea şi folosirea artificiilor şi a materialelor pirotehnice.

Măsurile vor fi aplicate pe toată durata nopţii de Revelion, cu scopul de a asigura siguranţa publică într-una dintre cele mai aglomerate zone ale oraşului.

