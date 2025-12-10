Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste

Un sat abandonat în care ar putea locui 50 de persoane a fost scos la vânzare pentru aproape 2,3 milioane de euro. Plas Bellin se întinde pe 10 acri şi se află în mijlocul unei zone rurale verzi și liniștite, înconjurat de câmpuri împărțite și păduri dese care formează un peisaj idilic. Satul se află la mică distanţă de oraşul englez Liverpool.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 16:27
Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste Imagine ilustrativă - Plas Bellin Hall

Clădirea care atrage privirile tutror este un conac impunător, cu două etaje. Cei care doresc să se mute acolo pot alege să locuiască în unul dintre cele 11 dormitoare, majoritatea având şi băi proprii. Conacul datează din mijlocul secolului al XIX-lea iar accesul se face printr-un lung drum privat, scrie Daily Mail.

În apropierea conacului se află Morgan Mews și Long Barns, două rânduri de case care includ patru, respectiv cinci căsuțe cu două dormitoare fiecare. Satul părăsit mai dispune de apartamente, garsoniere, locuințe de tip "mews" şi chiar şi o căsuță izolată. Iar dacă toate acestea nu sunt suficiente, în curtea exterioară din spate se află și apartamente studio.

O agenţie imobiliară a precizat că satul Plas Bellin include și "o sală de evenimente cu auditoriu și scenă, precum și bucătărie, sală de mese, grupuri sanitare, duș, spații de depozitare și un mezanin cu platformă de vizionare și birouri".

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, pe proprietate se află şi un loc de joacă pentru copii și șapte acri de pădure unde cei care doresc să se mute în inima naturii se pot plimba în voie.

La începutul acestui an, proprietatea a primit autorizație de construcție pentru a fi transformată într-un spațiu multifuncțional destinat organizării de nunți și evenimente, cu unități de cazare independente.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

anglia sat
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Inedit » Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste