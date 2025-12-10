Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste

Un sat abandonat în care ar putea locui 50 de persoane a fost scos la vânzare pentru aproape 2,3 milioane de euro. Plas Bellin se întinde pe 10 acri şi se află în mijlocul unei zone rurale verzi și liniștite, înconjurat de câmpuri împărțite și păduri dese care formează un peisaj idilic. Satul se află la mică distanţă de oraşul englez Liverpool.

Clădirea care atrage privirile tutror este un conac impunător, cu două etaje. Cei care doresc să se mute acolo pot alege să locuiască în unul dintre cele 11 dormitoare, majoritatea având şi băi proprii. Conacul datează din mijlocul secolului al XIX-lea iar accesul se face printr-un lung drum privat, scrie Daily Mail.

În apropierea conacului se află Morgan Mews și Long Barns, două rânduri de case care includ patru, respectiv cinci căsuțe cu două dormitoare fiecare. Satul părăsit mai dispune de apartamente, garsoniere, locuințe de tip "mews" şi chiar şi o căsuță izolată. Iar dacă toate acestea nu sunt suficiente, în curtea exterioară din spate se află și apartamente studio.

O agenţie imobiliară a precizat că satul Plas Bellin include și "o sală de evenimente cu auditoriu și scenă, precum și bucătărie, sală de mese, grupuri sanitare, duș, spații de depozitare și un mezanin cu platformă de vizionare și birouri".

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, pe proprietate se află şi un loc de joacă pentru copii și șapte acri de pădure unde cei care doresc să se mute în inima naturii se pot plimba în voie.

La începutul acestui an, proprietatea a primit autorizație de construcție pentru a fi transformată într-un spațiu multifuncțional destinat organizării de nunți și evenimente, cu unități de cazare independente.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰