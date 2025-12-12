Rusia presează Ucraina să renunţe la Donbas. Uşakov, despre planul de pace revizuit: S-ar putea să nu ne placă

Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile de pace revizuite ale SUA, formulate în urma celor mai recente discuţii cu Ucraina. El a subliniat că este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele, scrie Reuters. Într-un interviu pentru Komersant, Uşakov a spus că Moscova nu va înceta focul până când armata ucraineană nu se retrage total din Donbas, în teritoriile cedate urmând a fi desfăşurate trupele Gărzii Naţionale ruse.

"Nu am văzut versiunile revizuite ale proiectelor americane. Când le vom vedea, s-ar putea să nu ne placă multe lucruri, asta este impresia mea", a declarat Uşakov reporterilor.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina a convenit asupra punctelor cheie ale unui plan de reconstrucţie postbelică în cadrul discuţiilor cu ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, şi cu alţi înalţi oficiali. Zelenski a declarat că încă se lucrează la un "document economic", iar Ucraina este "pe deplin aliniată cu partea americană".

Statele Unite au încercat să înfiinţeze un fond de investiţii în Ucraina pentru sectoare precum metalele rare, ca aspect central al reconstrucţiei postbelice a ţării.

Moscova şi-a manifestat, de asemenea, interesul de a atrage investiţii străine, după ce Wall Street Journal a raportat că planul de pace al Washingtonului include propuneri de investiţii în pământuri rare şi energie din Rusia.

Uşakov, consilierul Kremlinului, a declarat vineri că partea rusă nu a văzut încă noile propuneri, dar a sugerat că Moscova s-ar putea să nu le privească cu ochi buni. El a adăugat că oficialii europeni şi ucraineni urmează să participe la o "sesiune activă de brainstorming" în weekend, iar Kremlinul trebuie să vadă care va fi rezultatul.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, declarase joi că nu mai există "neînţelegeri" cu Washingtonul în privinţa Ucrainei, dar a adăugat că Moscova doreşte ca orice plan de pace să includă garanţii de securitate colectivă pentru toate părţile implicate.

Kremlin: Încetarea focului, posibilă doar după retragerea trupelor ucrainene

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că un armistiţiu în Ucraina este posibil numai după retragerea forţelor Kievului din întreaga regiune Donbas, zona pe care o controlează în prezent urmând să fie preluată de Garda Naţională Rusă.

"Un armistiţiu poate fi încheiat numai după retragerea trupelor ucrainene", a declarat Uşakov într-un interviu pentru ziarul Kommersant.

"Dacă nu prin negocieri, atunci prin mijloace militare, acest teritoriu va intra sub controlul deplin al Federaţiei Ruse. Totul va depinde în totalitate de acest lucru", a punctat Uşakov.

Rusia controlează în prezent întreaga regiune Luhansk şi aproximativ 80% din regiunea Doneţk, deşi Kievul continuă să deţină mai multe oraşe mari şi puternic fortificate, printre care Sloviansk şi Kramatorsk.

Garda Naţională Rusă ar putea fi dislocată în părţi ale Donbasului

Uşakov a mai declarat în interviu că, în cadrul unui plan de pace, este posibil ca doar Garda Naţională Rosgvardia a Rusiei să fie dislocată în acele părţi ale Donbasului care se află în prezent sub controlul Ucrainei. El a spus că armata rusă va fi absentă din acele zone. "Este foarte posibil să nu existe trupe acolo, nici ruseşti, nici ucrainene. Dar va fi Garda Naţională Rusă, poliţia noastră, tot ceea ce este necesar pentru a menţine ordinea şi a organiza viaţa", a declarat Uşakov.

Garda Naţională Rusă este o forţă de tip militar, formată din trupe interne, cu un efectiv de aproximativ 400.000 de oameni. Aceştia au fost dislocaţi în Ucraina încă din primele etape ale războiului din 2022 şi includ unele unităţi din Cecenia care au jucat un rol important în campania din Ucraina.

În 2023, Rusia a adoptat o lege care permite Gărzii Naţionale să achiziţioneze şi să utilizeze armament greu, inclusiv tancuri şi artilerie.

