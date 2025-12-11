Produsele tradiţionale au ajuns preparate exclusiviste la târgurile de Crăciun. La Timişoara, de exemplu, o felie de pâine cu untură sau un langoş abia prăjit te fac să oftezi din cauza preţurilor şi uiţi de poftă. Unele produse costă de două ori mai mult faţă de anul trecut. Comercianţii se apără şi susţin că nu au avut de ales deoarece li s-au majorat chiriile.

Pâinea cu untură e preparat gourmet la târgul de Crăciun de la Timișoara, cu preţ dublu față de anul trecut. O singură felie cu 15 grame de untură ne uşurează de 10 lei din buzunar.

"Mi se pare aşa... am şi zâmbit, că am auzit că atâta e. Mai pui 10 (n.r. lei) şi iei un kilogram de ceafă", a spus o turistă.

Reporter Observator: Se vinde bine pâinea cu unsoare?

Vânzătoare: Da, foarte bine se vinde.

Reporter Observator: Cumpără oamenii?

Vânzătoare: Îşi aduc aminte de copilăria lor.

Reporter Observator: De preţuri se plâng oamenii, în general? Ce aţi observatul anul acesta?

Vânzătoare: Nu se plâng. Oamenii care vor să cumpere, oricum cumpără.

Prețuri tot mai mari la preparatele tradiționale

Și nu este singurul produs al cărui preţ te face să oftezi şi să-ţi pui pofta n cui.

La tarabe o jumătate de kilogram de untură proaspată de porc costă 10 lei, echivalentul unei felii în centru. Şi asta în timp ce urechile de porc sunt 45 de lei kilogramul, de 3 ori mai ieftine.

Nici gustările nu au scăpat de scumpiri.

Langoșul simplu, triplu ca preț față de piață

Reporter Observator: Langoş simplu aveţi?

Vânzătoare: Da.

Reporter Observator: Şi cât e?

Vânzătoare: 15 lei.

Reporter Observator: 15 lei simplu?

Vânzătoare: Da, simplu. Doriţi?

Langoșul este un preparat simplu care are la bază doar apă, făină, drojdie, sare, zahăr şi ulei. Cu toate acesta, gustarea tradiţională maghiară se vinde la preţ triplu la târgul de Crăciun. Ne întoarcem în piaţă.

Reporter Observator: Cât costă, doamnă, un langoş la dumneavoastră?

Vânzătoare: Simplu? 3,5 lei.

Reporter Observator: Ce îi trebuie unui langoş să ajungă la 15-20 de lei. Un langoş simplu.

Vânzătoare: Nu e ok, nu ştiu. Îmi pare rău.

Chiriile mari din târg, principalul motiv pentru scumpiri

"Preţurile sunt mari, într-adevăr, dar dacă îmi place ceva iau şi nu cumpăr în fiecare zi la preţul ăsta, nu?", a precizat un bărbat.

Prețurile ridicate sunt puse de comercianți şi pe seama chiriei pe care o au de achitat. De exemplu, pentru o singură căsuța comercianţii plătesc în jur de 38.500 de lei pentru cele 40 de zile de târg. Asta înseamnă 40 de lei pentru fiecare oră, din noiembrie și până în ianuarie cand se inchide târgul de Crăciun de la Timişoara.

În medie, comercianții plătesc anul acesta cu aproximativ 2.000-3.000 de lei mai mult faţă de 2024.

