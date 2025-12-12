Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Şofer de TIR, lăsat fără permis pentru conducere agresivă după ce a evitat o maşină oprită în curbă, în Argeş

Întâmplare nefericită pentru un şofer de TIR. Bărbatul era în timpul cursei de noapte pe un drum naţional din Argeş, când s-a trezit cu o maşină oprită în mijlocul drumului, chiar în curbă.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 17:31

Ca să o evite, tiristul a claxonat insistent autoturismul, care a fost depăşit la limită de un alt camion pe linia continuă. Puţin mai târziu însă şoferul TIR-ului a fost tras pe dreapta de poliţiştii aflaţi tocmai în maşina respectivă şi l-au anunţat că rămâne fără permis pentru conducere agresivă. 

Toată scena a fost înregistrată pe camera de bord a TIR-ului, iar imaginile au devenit virale pe internet. Oamenii îi dau dreptate tiristului şi acuză acum poliţia de abuz. 

În replică, oamenii legii spun că au oprit în drum pentru că acolo au reuşit să prindă o şoferiţă care mergea cu viteză. Acum se fac verificări interne pentru a se stabili dacă poliţiştii au greşit cu ceva.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer tir politie arges scandal depasire
Înapoi la Homepage
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Şofer de TIR, lăsat fără permis pentru conducere agresivă după ce a evitat o maşină oprită în curbă, în Argeş