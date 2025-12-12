Întâmplare nefericită pentru un şofer de TIR. Bărbatul era în timpul cursei de noapte pe un drum naţional din Argeş, când s-a trezit cu o maşină oprită în mijlocul drumului, chiar în curbă.

Ca să o evite, tiristul a claxonat insistent autoturismul, care a fost depăşit la limită de un alt camion pe linia continuă. Puţin mai târziu însă şoferul TIR-ului a fost tras pe dreapta de poliţiştii aflaţi tocmai în maşina respectivă şi l-au anunţat că rămâne fără permis pentru conducere agresivă.

Toată scena a fost înregistrată pe camera de bord a TIR-ului, iar imaginile au devenit virale pe internet. Oamenii îi dau dreptate tiristului şi acuză acum poliţia de abuz.

În replică, oamenii legii spun că au oprit în drum pentru că acolo au reuşit să prindă o şoferiţă care mergea cu viteză. Acum se fac verificări interne pentru a se stabili dacă poliţiştii au greşit cu ceva.

