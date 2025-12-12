Noi fotografii din arhiva Epstein: Trump, Clinton, Gates și alte nume importante, surprinse în anturajul său

Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein, surprinzând mai multe figuri influente aflate, de-a lungul timpului, în cercul fostului finanțist condamnat pentru trafic sexual, relatează CNN. Printre cei care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

Potrivit comisiei, fotografiile provin din proprietățile lui Epstein și fac parte dintr-un fond de aproximativ 95.000 de imagini aflate în posesia anchetatorilor. Până în prezent, democrații spun că au analizat doar aproximativ un sfert din acest material.

Trump, Clinton, Bannon, Gates și alte figuri influente apar în fotografiile din arhiva Epstein

Imaginile nu conțin scene de abuz sexual și nu par să surprindă minori. De asemenea, nu este clar când și unde au fost realizate fotografiile sau cine le-a făcut. Unele dintre ele arată obiecte cu caracter satiric sau sexual, inclusiv un prezervativ cu o caricatură a lui Donald Trump, potrivit CNN.

Publicarea fotografiilor a generat reacții politice puternice. Casa Albă a acuzat democrații că selectează și redactează imaginile pentru a crea o "narațiune falsă", susținând că nu există dovezi de fapte ilegale. La rândul lor, democrații afirmă că demersul lor urmărește exclusiv transparența și solicită Departamentului Justiției să facă publice toate documentele din dosarul Epstein.

Comisia a obținut fotografiile ca parte a unei investigații în curs și a publicat deja zeci de mii de documente, e-mailuri și comunicări. Avocații averii Epstein au transmis că au permis accesul la imagini și materiale realizate la proprietățile acestuia între 1990 și 2019, cu redactări minime limitate la nuditate.

În baza unei legi adoptate recent de Congres, Departamentul Justiției are termen până la 19 decembrie pentru a face publice toate fișierele Epstein aflate în posesia sa. Democrații cer ca publicarea să aibă loc cât mai rapid, susținând că există și alte materiale "extrem de tulburătoare" care ridică noi semne de întrebare.

